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乾女兒騙投資　8旬嬤「房子存款全沒了」蝸居農舍結局曝

乾女兒騙投資　8旬嬤「房子存款全沒了」蝸居農舍結局曝

▲老婦遭乾女兒詐騙。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

認乾女兒竟差點晚節不保。中國大陸上海長寧仙霞區一名80多歲周姓老阿嬤，多年前把另名吳姓女子認作乾女兒，卻遭對方連哄帶騙拿存款拿房子「投資」換分紅，差點落得存款見底、房子歸乾女兒的淒慘結局。

據《網易新聞》報導，周阿嬤的女兒2023年10月透過親戚得知獨居的母親失蹤失聯，報警後成功聯繫上媽媽，怎料母親報平安2天後又失蹤，更詭異的是，無論周女怎麼問，周母就是不肯說出具體下落，直到老鄰居的一通電話，才在周浦鎮找到人。

但令周女驚訝的是，母親住在只有1張單人床，僅約4坪大的農村小屋裡，身旁更緊貼一名吳姓年長婦人，且吳婦一聽她要帶媽媽回家還極力阻止。周女見狀只好報警求助。

員警調查發現，周母3年前與女兒大吵一架後，便一直處於獨居狀態，之後透過親戚認識吳婦並收對方為乾女兒，但吳婦2023年4月在沒提前告知情況下，帶自己的老姊姊一同入住周母家中，並不斷向周母索討金錢，等見周母存款見底，還將腦筋動到對方房產。

吳婦謊稱自己在做投資，且為「感恩」周母的照顧，只要周母投資就會給分紅與商品房，成功說服周母與她簽15年的不平等租約，再把周母接到農屋裡蝸居。周母直到最後才知道收不到1年人民幣1萬（約新台幣4.4萬）房租，甚至拿不回房子。

周女目前安排母親暫住養老院，並在警方協調下與二房東達成產權協商，二房東需在2024年11月29日把房子歸還給周母，周女則需一次付清16.8萬（約新台幣74萬）費用，若其中一方違約，須償還5萬（約新台幣22萬）違約金。

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