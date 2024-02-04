《琅琊榜》男星「深夜陪聊」叫姊姊？　女轉帳85萬才知是戀愛陷阱

▲靳東曾演出《琅琊榜》藺晨一角，其他知名作品包括《偽裝者》、《歡樂頌》、《我的前半生》等。（圖／翻攝自微博）



記者蔡儀潔／綜合報導

曾出演《琅琊榜》等電視劇的大陸男星靳東，因帥氣外表被封為「師奶殺手」，經常成為詐騙集團幌子工具。上海近日就審理了一起假冒「靳東」詐騙案，8名犯人靠打造戀愛陷阱，騙取錢財達31萬多元（人民幣，下同，約新台幣135萬元）。

綜合陸媒報導，一名60多歲的張阿姨和多名年齡相仿女子，都被所謂的「東弟」騙了錢，與其在網上「交往」時間短的僅一周、長的近2年。

法院指出，張阿姨是靳東忠實的「阿姨粉」，2021年10月被拉入了名為「靳東明星」的粉絲群，從2022年2月開始，她就在群里不斷給一個叫「靳東」的用戶儲值打賞。

不久後，「靳東」就以戀愛的名義加上了張阿姨的微信，從每天三頓飯的問候，到深夜跟「姊姊」聊家常，張阿姨逐漸在「偶像」的一聲聲噓寒問暖中淪陷，先後向其轉賬近20萬元（約新台幣85萬元），直至兒子發現後報警，她仍不願相信自己的「偶像」會是兒子口中的「詐騙犯」。

▲8名女子被捕 。（圖／翻攝自微博）

據悉，該犯罪團伙的首腦為一名王姓女子，她陸續招募7人擔任業務員實施詐騙，業務員全部為女性。她們在短影音平台上發佈假冒「靳東」或「馬雲」等明星或名人的影音，誘導被害人與「明星」建立情感聯繫，最後以投資、公益、應援、網購、戀愛等各種理由索要錢款，騙取多名被害人的錢財，共計31萬多元。

法院經審理後認為，王女在共同犯罪過程中起主要作用，是主犯；其餘7名被告人起次要、輔助作用，是從犯；8名被告人均主動退繳了違法所得並預繳了罰金，有一定悔罪表現，均可酌情從輕處罰。

據此，法院判處被告人王女有期徒刑3年，並處罰金5萬元；蔡女等7名被告人有期徒刑2年到拘役4個月不等，適用緩刑並處罰金。