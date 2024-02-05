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大陸 大陸焦點 特派現場

28歲女洗完澡「背後突然多一人」　崩潰曝經過：被看光了

▲桃園市陳姓男子2021年6月至年底期間，偷拍女友洗澡與睡覺照片，女友察覺後一怒提告。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲28歲女生洗澡被看光。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者鄭思楠／綜合報導

28歲女子在洗浴中心洗完澡後，在女更衣室內吹頭髮，突然一名陌生男子闖入女更衣室。受到驚嚇的李婉失聲尖叫，洗浴中心工作人員到場將男子帶離。事後李婉出現失眠、咳嗽、呼吸困難等症狀，被診斷為急性應激反應，另外她因在浴室大聲喊叫引發胸悶、咳嗽導致陳舊骨折發生骨裂。

據《黑龍江日報》報導，今年2月，李婉和闖入女更衣室的男子達成和解協議。李婉認為洗浴中心有責任，於是將其告上法庭。

2022年10月7日18時許，李婉到位於甘井子區的一家洗浴中心洗浴。李婉稱，當時她在更衣室吹頭髮，突然聽到背後有響動聲。因為自己櫃子在背後敞開，擔心櫃中財務丟失，所以她轉身回頭查看。

眼前的一幕讓李婉驚呆了，她看到一名只穿著短褲的陌生男子，背對著她正在開櫃門。李婉一愣隨即反應過來立刻大聲喊叫，男子回頭看了一眼。李婉趕緊跑到更衣室裡面拿浴巾遮住了身體。這名男子並沒有立即出去，過了一會兒，洗浴中心的工作人員趕到，才將男子帶出去。

李婉立即撥打了報警電話。洗浴中心的工作人員稱，闖入女更衣室的男子喝酒了，「迷迷糊糊的，男更衣室都找不到。」公安機關經過調查，認為沒有違法事實，決定終止調查。

陌生男子進入女更衣室，李婉驚嚇過度，渾身直哆嗦。當晚回家後，她徹夜失眠。她難以接受被陌生男子看光，導致委屈羞憤、咳嗽抑鬱、呼吸困難。第二天，李婉前往大連市第七人民醫院就診，被診斷為急性應激反應，症狀為，「4-6小時重複某些動作反復思考某些想法，自我評價低，經常有幻聽，多為批評責罵。」

隨後李婉就醫於大連大學附屬中山醫院，被診斷為咳嗽，且因大聲喊叫、胸悶氣短引發咳嗽導致李婉陳舊骨折發生骨裂。此後，李婉多次前往大連市第七人民醫院復診，均被診斷為急性應激反應，而她的病情不斷惡化，甚至悲觀厭世。

李婉驚嚇過度並產生心理陰影，一直在接受心理疏導治療。李婉將闖入女更衣室的男子趙剛起訴到法院，去年2月，雙方達成和解協議。和解協議主要內容為，「趙剛真心道歉，同時賠償李婉醫療費、精神損害撫慰金合計3000元（人民幣，下同）。」

李婉認為，洗浴中心未盡到盡職管理義務導致男子闖入女更衣室，導致她受到精神傷害。因洗浴中心拒絕賠償，李婉將洗浴中心起訴到甘井子區人民法院，要求洗浴中心賠償各項損失合計2萬餘元，並登報賠禮道歉。

洗浴中心方面表示。李婉所說與實施不符，她看到有男顧客的時候披了浴巾。男顧客沒有看到李婉，是背對他的。洗浴中心當時提出了給李婉免單，並進行了道歉，但是李婉堅持要付款，且報警了，洗浴中心也積極將男顧客找回來了，並配合派出所調查且男顧客也賠償了3000元。洗浴中心和李婉是服務與被服務的關係，在服務過程中，洗浴中心沒有因為提供的服務不到位，而導致李婉產生醫療費和精神撫慰金，該費用應當由侵權人承擔。

去年6月，法院一審判決，洗浴中心賠償李婉共計3000元。洗浴中心不服，提起上訴。二審法院認為，李婉要求洗浴中心承擔直接賠償責任的請求並無依據，不應予以支持，一審法院對洗浴中心責任承擔的認定確有不當，本院予以糾正。

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