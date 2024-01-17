骨折靠妻幫洗澡！卻不肯碰下面「那裡很髒」　他心寒：小孩生2個了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）



記者朱祖儀／綜合報導

做到什麼程度才算是愛呢？一名網友表示，最近鎖骨骨折，洗澡都要靠老婆幫忙，不過每次洗到私密處的時候，對方都會叫他自己洗，還說「那裡很髒」，讓他聽了很心寒，明明小孩都已經生2個了，覺得這是「不愛的表現」，好奇其他人的看法？文章曝光後掀起兩派熱議。

原PO在Dcard發文表示，最近因為鎖骨骨折，所以洗澡都要靠老婆幫忙脫衣服、搓泡泡和沖水，可是每次要洗私密處的時候，對方都會叫他自己洗，他不解問「為什麼不能幫忙洗？」結果對方回應「那裡很髒」。

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原PO聽到老婆的話覺得心寒，直言「唉，都是夫妻，而且也有2位小孩了，還在在意那裡髒不髒，真的是很無言」，覺得老婆的行為根本是不愛的表現，也想問問看其他人對於此事怎麼看？

文章曝光後掀起討論，有人認為「我應該懂你的心情，如果是我受傷，我老公這樣說，我會超難過又無助，因為是我最脆弱的時候，另一半是唯一的依靠」、「如果沒卡便便，我也不知有什麼好髒的」、「我在生產完，老公都很認真的幫我處理私密部位，頓時覺得老公在發光」、「老公都受傷了，不是糾結髒不髒的時候吧」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）



但也有網友指出，「我也是覺得自己私密處跟屁屁很髒呀，每個人認知不一樣，為什麼要情勒…我愛我老公，我也不會覺得他的屁是香的」、「我也可以幫老公洗前面，但後面也不行欸，不是不愛就是個人某些潔癖點」、「蛤…但是我也覺得很髒，就算是自己的也是」、「我也是前面可以、後面我不行，心中的檻很難跨過去，但如果先用水沖很乾淨，我還可能勉強幫忙洗一下」。