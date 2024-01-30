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5歲兒和「國中姊一起洗澡」媽怕出事！兩派戰翻：怎麼了嗎

▲▼洗澡。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲姊弟倆一起洗澡讓媽媽相當擔心。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人小時候都會和兄弟姊妹一起洗澡，但要是其中一方或雙方已經發育了，還會一起洗嗎？近日有一名女網友發文表示，5歲兒子至今仍與國中的姊姊一起洗，讓她很擔心，「急！」貼文曝光後，引起兩派網友熱烈討論。

女網友在臉書社團「匿名公社」上發文直呼，「急！」兒子雖然已經5歲了，但現在卻還每天和國中的姊姊一起洗澡，讓她很擔心兩人會出什麼事情。無奈當她和老公傾訴這份擔憂時，對方卻覺得她想多了，還罵她神經病。

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貼文曝光後，不少網友都認為，「別想太多啦！5歲的孩子或許跟姊姊洗澡時都在玩」、「還好你老公是正常人」、「5歲還沒有性別認知，大驚小怪了」、「5歲還好吧？10歲後才要擔心」、「5歲，你老公罵得對」、「5歲是能出什麼事」、「5歲小朋友而已，怎麼了嗎？我兒子5歲了也還是跟爸爸、媽媽洗澡啊」。

▲▼浴室，洗澡。（圖／取自免費圖庫pixabayＸ）

▲兩派網友吵翻了。（示意圖／取自Pixabay）

不過也有許多網友表示，「爸爸怎麼會不覺得怎麼樣？現在國小5年級左右都開始發育了」、「國中都開始發育了，還一起洗不OK」、「國中了，還是分一下好一點」、「其實應該要分開獨立洗澡了」、「我覺得不妥，因為孩子3歲開始就有性別之分，就算是手足也要分開」、「分開，5歲我就有記憶力了，不要總覺得沒什麼事情」。

另外，也有些網友認為，若有疑慮，不妨直接讓兩人分開洗，或是直接教兒子怎麼自己洗澡，「非常不妥，要嘛媽媽或姊姊先幫他洗好，讓他出來了再換姊姊洗，5歲也可以開始教自己洗澡了」、「自己都有這疑慮，叫爸爸或媽媽幫忙5歲孩子洗澡，也教育兒子該自己洗澡了」、「5歲也該訓練自己洗澡了」。

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