女童深夜突抽搐臉發紫　鼓山警2分鐘送到醫院救回一命

記者吳世龍／高雄報導

高雄市前天(3日)深夜時分，發生一起2歲女童抽搐、翻白眼及臉色發紫的緊急情況，女童的父母親嚇得求助119人員後，在救護車未抵達前，見路上巡邏車趕緊揮手求助，警方見情況危急，一路鳴笛，在不到2分鐘內火速趕抵醫院，所幸經搶救治療後恢復心跳、平安無事。



▲高雄市前天(3日)深夜時分，發生一起2歲女童抽搐、翻白眼及臉色發紫的緊急情況，警車不到2分鐘內火速趕抵醫院。（圖／記者吳世龍翻攝）

經了解，王姓夫婦當日凌晨1時許，幫女兒洗完澡後，突然發現孩子身體抽搐、翻白眼及臉色發紫，嚇得立即撥打119後，抱著孩子在住所外等待救護車過程，恰巧發現巡經裕誠路上的龍華所員警曾子為、莊承翰、何岳峰，趕緊不斷揮手求助。

員警見民眾慌張揮手遂上前詢問，一聽見孩童抽搐後便兩眼翻白、膚色漸紫，立即請夫婦抱著女童坐上車，火速鳴笛開道直奔醫院，在沿途民眾配合讓道下，原先需要10分鐘的路程，在短短2分鐘就抵達鄰近醫院，讓女童獲得及時治療。

送醫女童經醫院判斷當時疑似因熱筋攣，出現四肢抽搐、腦部缺氧等症狀，所幸在黃金急救時間內就診，才得以順利搶救回來。王姓夫婦事後對警方及時的協助及英勇開道的救援表達萬分感謝。



鼓山警分局長陳奕良呼籲，民眾如有緊急就醫情形，建議先撥打119通知救護人員到場，才能在最佳治療時間獲得醫療協助，遇有突發狀況，亦可撥打報案電話110請求警方到場協助。