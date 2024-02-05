16歲屁孩無照騎機車被開罰單　狂拍警員怒嗆：是有多缺業績啦

記者唐詠絮／彰化報導

彰化和美警分局有1名員警巡邏行經和美鎮鹿和路時，見到一旁有2人騎機車，其中有一人一直看他，上前盤查發現16歲少年騎士無照駕駛，當場開單舉發，其中1人火大「我沒有違規，關你甚麼事啦」、「要開無照，是有多缺業績」員警也回嗆「拍我手不要抖」，影片被po上網路，警方強調，員警執行勤務並無缺失。

▲▼少年無照駕駛被開單怒持手機錄影，員警回嗆「拍我手不要抖」。 （翻攝《黑色豪門企業（中部媒體資訊區）》，以下同）

網路《黑色豪門企業（中部媒體資訊區）》昨(4日)有網友上傳一段影片，2名機車的男子，其中1人下車拿手機開拍並向員警不斷怒嗆，「他們原本在等紅燈，又沒有違規」、連嗆3次「關你甚麼事」。

員警也不斷回嗆「拜託，拍我手不要抖」，更惹惱該名男子連續怒吼，「你叫什麼，關你甚麼事啦」、「員警還過來開他們無照駕駛，現在還要管他的手抖」，「要開隨便你」、「開無照、是有多缺業績啦」。

和美分局表示，大霞所白姓警員執行勤務，於和美鎮鹿和路五段左轉至鹿和路四段626號前時，見到停等紅燈的普重機駕駛眼神閃爍、行跡可疑，遂予以盤查，經查發現機該名林姓駕駛，未滿18歲無照駕駛，遂予以製單舉發、責令禁駛。

未料在舉發過程中，林男聽到無照駕駛要開單，隨即情緒激動，在現場大聲咆哮並揚言要將影片po網，白姓員警見狀遂以無線電呼叫巡邏警力到場支援，經支援警力到場協助安撫林民情緒後，林民拒絕簽收告發單逕行離開現場。

和美分局呼籲，依道交條例無照駕駛罰緩已提高至機車12,000元，汽車18,000元，且駕駛人因未考取駕照，容易對交通規則不熟悉而釀成交通事故，進而危及自身或他人的生命財產安全，為了避免此類事故發生，也請民眾一定要前往監理機關考取駕照後再開車上路。