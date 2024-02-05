父子雙亡！台76貨車挨撞「從護欄墜30米」　南下批水果遇死劫

▲彰化台76線車禍，小貨車翻落護欄墜大排。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化台76線西向13k埔鹽路段5日下午發生重大車禍，一輛載運水果的小貨車與黃男駕駛的大貨車發生碰撞，當場從護欄翻落，墜落下方員林大排岸邊，高度約30公尺，車體幾乎擠壓成鐵片，車上王姓父子被救出後已經失去呼吸心跳，到院前死亡。據悉，王姓父子今日從北部到彰化批水果返程卻遇死劫，詳細的肇事原因有待釐清。

該起死亡車禍發生於今日下午13時57分許，在台76線快速公路西向13公里處，45歲黃男駕駛大貨車與小貨車發生碰撞，導致小貨車失控撞向中央聯絡道護欄，掉落下方縣道144號秀水鄉柳橋路5段旁邊坡。

小貨車上分別為48歲王男駕駛及72歲王父，2人今日從北部下彰化批發水果，返程中行經肇事地點遭到碰撞墜落橋下，2人經救出後送醫皆宣告不治死亡。肇事原因由國道第三公路警察大隊持續調查釐清中。

國道三大隊呼籲用路人：「安全距離保持好，養足精神上國道」，駕車時遵守速限保持安全距離，才能順利煞停；若精神不濟打瞌睡、分心、或以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置，未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。