遭卓榮泰批「昧於事實」　黃國昌反嗆：公然說謊被拆穿後惱羞成怒

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）

記者江采蓁／綜合報導

立法院長之爭落幕，綠白之間卻為了誰主動來電喬人選一事陷入羅生門，牽涉其中的前民進黨主席卓榮泰4日就在臉書點名民眾黨主席柯文哲、秘書長周榆修、立委黃珊珊及黃國昌「說清楚」。針對被卓榮泰稱「一再昧於事實的指責」，黃國昌隨即在臉書反嗆，「奉勸卓榮泰，有本事公然說謊，就不要被拆穿後惱羞成怒。」

卓榮泰今日在臉書點名黃珊珊、柯文哲、周榆修、黃國昌提出質疑；而針對黃國昌，卓榮泰表示，「近日黃國昌委員一再昧於事實的指責，這是他的作風，我不必回應。」

對此，黃國昌大嘆，看到卓榮泰躲了兩天後，出來卻說他是「昧於事實的指責」，覺得莫名其妙。他表示，在臉書上說自己沒有介入立法院正副院長選舉的是卓榮泰；謊言被拆穿後，急於辯解又心虛改文的也是卓榮泰；眼看紙包不住火，卓榮泰終於承認有來私下接觸，想用副院長的位置來交換民眾黨支持民進黨的院長。

「請問卓榮泰：這不是公然說謊，什麼才是公然說謊？」黃國昌強調，他們從沒考慮過接受卓榮泰的提案，壓根沒想和民進黨交換，「結果民進黨還有臉出來抹黑柯文哲？原來這就是民進黨的為人處世之道嗎？」他也喊話，「奉勸卓榮泰，有本事公然說謊，就不要被拆穿後惱羞成怒，不僅毫無擔當，還繼續丟人現眼！」