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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰點名民眾黨4人：說清楚就非羅生門　做人基本道義要維持

▲▼賴清德「全國暨台北市競選總部成立宣布記者會」卓榮泰 陳時中 陳茂仁 吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前民進黨主席卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

綠白陣營近日針對「誰主動來電」喬國會正副院長人選各執一詞，民眾黨稱1月31日來到柯文哲辦公室的2名說客為廖紫岑女士、林煜喆先生；包括前民進黨主席卓榮泰在內的多路人馬，也有來溝通要合作。對此，卓榮泰4日在臉書點名民眾黨主席柯文哲、民眾黨立委黃珊珊與黃國昌、民眾黨秘書長周榆修「說清楚」，縱然結果無法改變，為人處世基本的道義還是要盡力維持。

針對黃珊珊，卓榮泰指出，1月25日在共同友人聯繫下，他們唯一一次的談話，他提到三種模式，第一，請民眾黨支持游錫堃跟蔡其昌；第二，請民眾黨院長支持游錫堃，副院長可以討論支持民眾黨人選；第三，當時坊間盛傳「游錫堃+江啟臣」組合，是否民眾黨有此想法？

桌榮泰表示，最後彼此並無交集，黃珊珊僅表示民眾黨尚未做出決定，她會向柯文哲報告當日談話內容，以上內容他相信黃珊珊應該不會否認才對。

針對柯文哲，卓榮泰坦言，柯文哲日前向媒體說「民進黨袖手旁觀，擺明就是要把游錫堃做掉」，使他非常驚訝，他質疑，「難道黃珊珊委員沒有明白向柯主席報告過上述談話嗎？」如果有，柯文哲的這番話就太過權謀跟心機了；如果沒有，那是民眾黨內部問題，他不予置評。

針對周榆修，卓榮泰提到，在民眾黨直播記者會上媒體提問「前主席有來接觸，是指卓榮泰？」周榆修只答覆一個字「是」，卻不說明他與黃珊珊接觸的時序與1月31日當晚進行的電話事件完全無關，更未涉及所謂「珊昌配」話題，就容易讓外界陷入模糊與錯誤認知，「我可以認為你的『草率』是故意的嗎？」

針對黃國昌，卓榮泰僅簡短表示，「近日黃國昌委員一再昧於事實的指責，這是他的作風，我不必回應。」

卓榮泰最後強調，前些日子，很多人基於未來國會生態的穩定做出種種的努力，都是出自於善意，縱然結果無法改變，但是為人處世基本的道義還是要盡力維持。

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