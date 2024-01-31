過年水果比去年貴16%！每公斤漲10元　龍虎斑和鯧魚也漲1成

▲農業部將在春節前5天增加農漁畜產供應量，滿足民眾年節所需。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

下周就要過年了，因年前民生需求量大，農委會今（31日）公布「春節期間農漁畜產供應量能」，整體供應量維持去年水準，價格部分，水果每公斤平均價格約70元，比去年貴了10元，漲幅約16％；漁產品部分，年夜飯常用的鯧魚、龍虎斑略漲5~10%，蔬菜類每公斤平均25.1元，則比去年降10元。

農委會今公布「春節期間農漁畜產供應量能」，整體供應量維持去年水準，從春節前5天（2/4）起將加強調配，蔬菜每日增加供應量38%以上、水果增加73％以上、漁產品增加30％以上、毛豬增加23%以上、土雞增加11%以上，花卉更大幅增加188%以上，以滿足國人年節所需。

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農業部代理部長陳駿季表示，近期蔬菜產區陽光充足、夜間冷涼，冬季蔬菜生長良好，供應量增加，可充分供應春節消費需求；水果部分，柑橘類、棗子、蓮霧等應景水果產量和品質均佳，至於豬肉部分，在節前5天的供應量會提升到30%，每日從2.2萬頭增加至2.7萬頭，價格希望維持在每公斤88元至90元，其他包括雞肉和雞蛋等，也會協調產業界加強調度。

至於蔬果價格部分，農糧署代理署長蘇茂祥指出，受到去年小犬颱風影響，今年春節水果價格比去年略高，每公斤平均價格70元，比去年60元提高10元，但仍遠低進口水果價格；至於蔬菜部分，年前每公斤平均約25元至30元，也比去年每公斤35元還低。

漁業署長張致盛表示，今年所有水產品供應充足，價格也相對穩定，但年節熱門魚種如龍虎斑、白鯧、金鯧等，因反映市場需求，價格略漲5~10％，虱目魚價格則比去年略降3%，整體價格波動不大。他也建議，消費者除了到市場買魚外，也可上網購買各地漁會推出冷凍水產，因為網路價格固定，不會隨年節腳步接近而變動。