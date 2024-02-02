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限時4天！年前補貨「超商優惠攻略」快看　滿額折160元、免費送衛生紙

▲▼7-11門市將在2月6日至2月9日推出「好運龍來buy好年」3大優惠 。（圖／7-11提供）

▲7-11門市將在2月6日至2月9日推出「好運龍來buy好年」3大優惠，買越多省越多。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

農曆春節前補貨省荷包機會來了！就有超商推出連續4天「滿額立折」活動，消費滿額搭配5大支付工具結帳，最高可現折160元，且消費滿額還能免費獲得衛生紙或餐具洗潔精等好禮，同步還有咖啡買2送2、指定冰品買2送2等優惠，搭配滿額立折買越多省越多。

7-11門市將在2月6日至2月9日推出「好運龍來buy好年」3大優惠，OPENPOINT會員至門市購買指定12大品類商品，單筆滿222元立折22元、滿999元立折110元，指定日本進口、精補類禮盒都有加入活動。

▲▼7-11門市將在2月6日至2月9日推出「好運龍來buy好年」3大優惠 。（圖／7-11提供）

▲7-11「好運龍來buy好年」推出單筆滿222元立折22元、滿999元立折110元，且滿999元搭配5大支付工具結帳最可再折50元，等於最高可折160元。

全店指定商品單筆結帳金額滿999元，選用icash 2.0、icash Pay、悠遊卡、悠遊付或橘子支付結帳，還可再折50元，每款支付工具限量各4萬筆，單筆贈送上限1次；單筆結帳金額滿999元再享好禮4選1，好禮可選舒敏厚棒衛生紙1串、澳寶星空秘境沐浴露1瓶、DUSKIN餐具洗潔精2瓶或Hello Kitty50周年光柵磁鐵10入組。

愛喝咖啡的你也有福了！7-11「好運龍來buy好年」活動期間再加碼「CITY PRIMA大杯精品美式買2送2」（單杯110元）、「CITY CAFE大杯拿鐵買2送1」（單杯55元），另外還有指定冰品買2送2、精選222元商品組合，通通可搭配單筆滿222元立折22元、滿999元立折110元，趕快把握便宜補貨。

▲▼「Mia C’bon」新春福袋。（圖／業者提供）

▲頂級超市新春福袋全台限量1500包。（圖／Ｍia C’bon提供，下同）

而過新年當然要買福袋！頂級超市「Ｍia C’bon」推出「新春開運福袋」，內含6款進口商品包括一蘭拉麵直麵（5入盒裝）、三光米財源廣進米 、日清芥籽油 、伊藤先生夾心餅乾福岡草莓口味、LAFOOCO腰果（蜂蜜風味）、Perrier 汽泡礦泉水，總價值1500元以上，售價只要599元，全台限量1500袋，大年初一（2月10日）上午11時30分於全台23家門市開賣，每門市約僅有65袋，每人限購1袋，趕緊先筆記時間準時開搶。

▲▼「Mia C’bon」新春福袋。（圖／業者提供）

▲每袋福袋內含價值超過1500元的6款進口商品。

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