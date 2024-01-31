年貨大街擺攤　奧客試吃抓一把「還塞口袋」！店家怒：當吃到飽？

▲年貨大街。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

農曆春節將近，年貨大街陸續開賣，有店家抱怨，在年貨大街擺攤厚臉皮奧客，擺試吃的開心果、牛軋糖、南棗核桃糕，結果客人一抓就是一把，當吃到飽在拿，來不及補貨還被罵，也有許多人直接抓一把塞進口袋，被抓包就直接跑掉，擺攤2天就快崩潰，隔壁攤的大哥以過來人的身分勸她們要裝監視器。

女網友在「匿名公社」發文，本來想在年前小賺一筆，結果差點氣到吐血，堅果類漲價很多，進貨成本高，售價也跟著提高，許多客人抱怨賣太貴，「也不是我們願意的，要你們嫌貴去別攤買，還對我發脾氣？」

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女網友提到，攤位有擺放試吃品，但客人無視放在桶子裡試吃的開心果，伸手抓袋子裡的吃，牛軋糖、南棗核桃糕剪小塊放在盤子上，有些人一抓就是一大把，「我們是提供試吃，不是讓你們吃到飽的好嗎，來不及剪還要被罵」，甚至有人趁她結帳時抓一把塞口袋，被抓包還不認帳跑掉，「人這麼多，等我走出攤位早跑到不知道哪裡去了，根本抓不到」。

貪小便宜的事情她早有耳聞，但沒想到這麼誇張，「我碰到的有一半都是年輕人，講兩句一副要翻我攤位一樣」，隔壁攤賣香菇的大哥提醒，一定要裝監視器，而且最少要3支，「現在的人跟以前不能比，看來趕快去買來裝才行，之前在市場擺攤一年多從沒這種鳥事發生，才擺2天我都快崩潰了」。

貼文一出，網友無奈嘆，「賺錢沒那麼容易，擺攤生態就是這樣」、「做生意的會發現過年前和過年時，真的很多年獸出沒」、「常常遇到這種」、「這種人超級多，被抓到還臉不紅氣不喘說他忘了結帳而已」、「直接報警就好了」。