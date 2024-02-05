台南國1北上火燒車　全車燒成火球濃煙竄天

記者林東良、張靖榕／綜合報導

台南新營區國道一號北上方向今（5日）早發生火燒車意外，消防隊出動4車11人前往灌救，14分鐘迅速完成滅火，所幸無人傷亡。

▲國1新營北上路段火燒車。（圖／民眾提供，下同）

台南新營區國道一號北上285.9公里今早6時許發生火燒車，車輛停在路肩燃起熊熊大火，濃煙竄向天際。

消防隊6時23分受理報案後隨即出車，於6時34分抵達現場，出水灌救並於6時37分撲滅火勢，全程僅花不到15分鐘。

自小客車燃燒原因目前有待釐清，車上人員已逃生，無人傷亡。