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大陸 大陸焦點 特派現場

陸暴雪高速癱瘓！180公里開了「44小時」　男子餓到翻欄買麵包

▲陸暴雪高速公路大癱瘓。（圖／翻攝自封面新聞）

▲大陸暴雪導致高速公路大癱瘓。（圖／翻攝自封面新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸中央氣象台預計4日至5日，中東部地區持續有大規模雨雪冰凍天氣。年節將至，各地區大規模的返鄉潮，也受到了暴雪的影響。杭州一名駱先生昨（4）日在湖北的高速公路上塞了44個小時，180公里開了兩天兩夜，令他餓得下車越過圍欄去買麵包。

▲陸暴雪高速公路大癱瘓。（圖／翻攝自封面新聞）

▲車子困在高速公路上無法前行，不少人乾脆下車堆雪人。（圖／翻攝自封面新聞）

據《封面新聞》報導，2月4日，從杭州開車回重慶老家的駱先生表示，自己是2日中午開完年會離開杭州，當天有一個朋友比他早出發3小時，「他當天晚上就到家了，我就晚了3小時，一路波折。」

駱先生表示，2日晚上，進入安徽、湖北交界區域，路上開始出現壅塞。當晚8點從潛江服務區出發，截至4日下午4點，這段180公里的路程耗費了44小時。

▲陸暴雪高速公路大癱瘓。（圖／翻攝自封面新聞）

▲駱先生在車上睡了一夜後醒來，車頂上積著厚雪。（圖／翻攝自封面新聞）

他無奈說道，「3日下午6點在上一個服務區吃了一碗麵，之後就已經20小時沒吃東西了。4日下午4點，在下車買食物之前，一公里要花一個小時，後來好幾個小時也不動，才敢離開車子翻過欄桿，從山坡、田地上進入附近的村子，買回幾袋麵包。」

報導指出，根據氣象部門數據，3日7時至4日7時，湖北幾乎全省積雪，在潛江、應城、孝感等地，最大積雪深度達了18公分。湖北高速交警累計發布60多條高速、省道區間及全段封閉的訊息。

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