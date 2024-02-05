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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

觀察／韓國瑜初登板身段軟Q　藍綠白「給足面子」各退一步

▲▼立法院黨團協商 韓國瑜 柯建銘 黃國昌等人。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜（右二）今天在會議開始前，先與朝野黨鞭握手致意。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院長韓國瑜今（5）召集朝野協商，討論立法院開議日期，這也是韓「初登板」首秀，引發各方關注。會中朝野各抒己見，討論氣氛尚稱平和，最終三方都各退一步，由韓裁示2月20日開議，給足面子。不過席間出現一段小插曲，民眾黨立委陳昭姿對院長選舉廢票爭議表達不滿，遭民進黨立法院黨團總召柯建銘反嗆「烙兄弟喔？」韓連忙扮演和事佬，安撫動怒的柯說：「柯總召你看著我的眼睛，休息一下」。

韓國瑜今天下午循例召集朝野協商，討論立法院開議日期、議場座位圖等行政事務，最初各黨團對於開議日期意見不同，民進黨團主張2月20日或23日開議，讓立法院員工不用犧牲年假先來趕工；國民黨團認為，無論是2月6日、16日開議都可以，但應該讓立院員工都準備好；民眾黨團則建議16日開議，同時也同意不要讓立法院員工加班的說法。

在朝野均願意各退一步的狀況下，韓國瑜最後裁示，折衷在2月20日開議。此語也化解連日各黨團為開議日期隔空交鋒的僵局。

不過，會中出現一段小插曲，由於日前立法院長選舉時，陳昭姿因印泥沾到選票其他欄位，導致被判定為廢票，民眾黨團今天提出臨時提案，要求應還原當天的狀況，但柯建銘疑因不滿民眾黨立委陳昭姿、林國成非黨團幹部卻出席，嗆聲「朝野協商你們兩個可以進來嗎？你是在烙兄弟嗎？朝野協商是黨鞭、三長來的嘛！」

而韓國瑜聞言連忙打圓場，「柯總召你看著我的眼睛，休息一下」，民進黨團書記長莊瑞雄也發言緩頰，呼籲既然沒有影響到結果，爭執這個沒有意思。最後，韓國瑜請立法院秘書長周萬來說明議事規則，並提出解決方案說，請民眾黨團開議後將相關書面送院會，依照議事規定進行處理。

今日1個多小時會議過程中，朝野互動堪稱平和，藍綠白三方都給足韓國瑜面子，願意各退一步，尊重院長裁示結果。韓過去曾在接受網路節目專訪時自豪「身段軟Q」，今天他首度以立法院長身份主持朝野協商會議，同樣扮演協調者角色，展現柔軟身段。

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