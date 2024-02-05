因應過年採買潮！花蓮重慶市場黃昏時段不打烊　67攤商提供服務

▲因應春節採購潮，重慶市場首度啓動黃昏時段不打烊。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

農曆年節將至，花蓮市重慶市場即日起首度延長營業時間至2月8日止，每天下午3點到6點，黃昏時段不打烊，迎接春節辦年貨採購旺季。市長魏嘉彥在下午前往關心攤商業者及民眾，也再次宣導，歡迎大家來到花蓮市各公有零售市場消費買年貨。

魏嘉彥表示，春節就要來了，各個市場都為了採買旺季做好萬全準備，以往也時常有民眾說市區較少午後市集，而重慶市場是花蓮最大的零售市場，早市時段採買人潮是相當的多，因此歡迎民眾在這幾天利用下午時段避開人潮前去採買，也能夠試水溫，提供往後開市時段營運模式的參考。

自治會主委陳愛玲表示，為了因應下午時段民眾採買的需求，重慶市場在今年度以自願報名的方式，共召集67攤的市場攤商，提供午後市集的服務，讓年前的採購更方便。她也感謝市公所在近期為重慶市場辦理攤位招牌更新工程，讓整體環境有了新氣象。

▲花蓮市長魏家嘉彥赴市場宣導並關切攤商營業情形。

重慶市場攤招工程自去年十月份開工，分區進行攤位招牌的更新，讓市場內的整體視覺風格更為簡潔且一致，目前工程進度逾八成，預計在農曆年後就可以完工。陳愛玲主委也說，完工後重慶市場也將規劃促銷活動，邀請大家多多來重慶市場走動走動。

魏嘉彥也提到，歲末年終，許多人都已經開始忙著張羅年貨，花蓮市公所在這兩天持續走入各市場，發送龍年限定的兩款春聯，歡迎想拿到Duncan的獨家設計款春聯，或是日本街頭書法藝術家曾山尚幸跨刀獻字傳統春聯的民眾，一起來市場採買，討個好彩頭。