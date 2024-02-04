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社會 社會焦點 保障人權

美艷董娘偷吃鮮肉工程師！「1個月10次」　董座綠到爆

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲蔡姓工程師眼見董娘頗有姿色，立即展開了熱烈追求，花了3個月讓對方點頭同意。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者柯振中／綜合報導

新北某營造公司的董娘先前在某間營造公司任職，期間竟與公司的蔡姓工程師發展出婚外情，短短1個多月就發生10次性行為，氣得丈夫一狀告上法院，求償200萬元。高院審理後判蔡男須賠20萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，董娘與丈夫結婚超過10年，2人育有2名子女，原先生活十分美滿。董娘2020年間到某營造公司任職，儘管全公司都知道她已婚的身分，但蔡男看見她亮麗的外表，仍舊十分心動，於是展開熱烈的追求。

蔡男經過3個月的求愛，終於打動了董娘，2人2020年底開始交往、偷情，期間不但會請同一天假去約會，且交往僅僅一個多月，就已發生10次性行為。

董座因為公務繁忙，根本沒察覺妻子的異樣，直到後來發現了對話紀錄，才驚覺遭到背叛，氣得一狀將蔡男告上法院，求償200萬元。

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲蔡姓工程師眼見董娘頗有姿色，立即展開了熱烈追求，花了3個月讓對方點頭同意。（示意圖／記者周亭瑋攝）

蔡男對此辯稱，與董娘交往大約一個多月，期間有過2次性行為，他也不曉得對方已婚的身分，求償沒有理由。不過，董娘則出面打臉，自己已婚的身分，全公司都知情，且還將2人的性行為日期一一說了出來，指稱交往期間內共發生了10次性行為。

台北地院審理後指出，蔡男、董娘任職期間，曾在同個時間請假，且這些請假的日期也與董娘證稱2人發生性行為的日期吻合，因此採信董娘的說法，判蔡男須賠40萬元。

蔡男對此感到不服、提起上訴。高院審理後則認為，董娘同樣也是共同侵權的行為人，須負起連帶賠償責任，最後判蔡男須賠20萬元，全案仍可上訴。

 
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