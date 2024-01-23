鬼切撞台積電工程師「害他被砂石車輾斃」　騎士賠115萬換免囚

▲新竹葉姓男子騎機車變換車道時，不慎擦撞後方騎士，導致騎士傾倒遭砂石車輾斃。（資料照／記者陳凱力攝）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹葉姓男子去年3月早上交通尖峰時刻，騎機車行經公道五路3段時，突然從外側車道往左變換車道，擦撞到後方騎機車直行的34歲賴姓台積電工程師，導致賴男人車往左倒，遭旁邊的砂石車輾斃。新竹地院審理，審酌葉男以115萬和賴男家人調解，賴男家人願意給予緩刑，依犯過失致人於死罪，處7月徒刑。緩刑4年。可上訴。

葉男於去年3月28日早上7時許，騎機車沿公道五路3段外側車道行駛，突往左變換車道，剛好中線車道後方有賴姓工程師騎機車直行，被葉男擦撞而往左偏倒，遭旁邊經過的砂石車輾壓拖行，造成賴男胸腹部損傷、多處骨折、大範圍開放性傷口等傷害，當場大出血休克死亡，機車則卡在砂石車的左前輪。當時為上班尖峰時段，許多路人目睹這起車禍慘狀都相當驚嚇。

葉男肇事後，向前來處理事故的員警自首，遭賴男母親提告。黃姓砂石車司機則供稱，自己不曉得發生什麼事，也沒看到賴姓騎士，驚覺輪子輾過異物嚇了一跳才趕快煞車，之後就是車禍現場的情況。

全案經交通部公路總局新竹區監理所進行鑑定，認為葉男由外側車道往左變換車道時，卻未讓左後方的直行車先行，也未注意安全距離，為車禍肇事原因，而黃姓司機駕駛砂石專用自用大貨車，因措手不及撞上賴男，並無肇事因素。

法官參考鑑定結果，認為葉男明顯有過失，審酌他從事工程公司行政工作，犯後與賴男家屬以115萬調解，並已支付第1期調解金50萬元等情，依犯過失致人於死罪，處7月徒刑。緩刑4年。可上訴。另砂石車司機涉過失致死的部分，則由新竹地檢署另案偵查中。