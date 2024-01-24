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不辦尾牙「老闆闊氣給5000元」　董娘大刀砍價！員工崩潰

▲▼ 過年發紅包,紅包 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲公司不辦尾牙改發5000元，董娘得知後，大刀砍剩1500元。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

對不少上班族來說，若尾牙改發獎金就好，一來不用應酬也來替公司省事省錢！然而一名苦主眼神死表示，因老闆不想辦尾牙，便口頭說要發5000元，殊不知董娘得知後，直接介入砍到1500元。文章引來千名網友笑虧，「一個白臉一個黑臉，演出一場畫大餅」、「不要在夫妻合開的公司上班」。

一名網友在臉書《匿名公社》抱怨，老闆今年不打算辦尾牙，於是改發每人5000元，結果董娘得知後，認為5000元太多了，直接砍到1500元，同時還向大家口頭喊話「你們要知足」。

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一夕間少了3500元，讓原PO心情盪到谷底，但在公司敢怒不敢言，只好在社團發憤宣洩一番，「公司真的不能讓另一半侵入！」

文章曝光後，全場網友笑虧，「其實老闆是故意的，一個在員工面前是好人一個是壞人啦」、「一個白臉一個黑臉，演出一場畫大餅」、「董娘要打醫美又要買包啊」、「直接罷工了啊」、「當闆娘面翻桌啊！不敢翻就集體離開別吃了」、「一句老婆不肯，多好的擋箭牌啊」、「董娘：發這麼多我就少了一個香奈兒了」、「年後可以離職了」。

還有過來人爆共鳴直呼，「家族性企業跟夫妻合開公司，千萬別去，薪水低就算了，事情多如山，連下班還要接電話處理他們家的雜事」、「不要在夫妻合開的公司上班」、「通常老闆娘都很摳」、「家族企業的建議都不要去」、「老闆娘如果摳的話，基本上公司會存活不久」、「董娘通常都是一個惹人厭的存在」。

不過也有網友認為，「我之前待的前百大上市公司，因為某原因停辦只有2000元，我覺得有給就好了，本來就沒規定一定要給」、「我們公司才1000元，真的該知足了哈哈」、「不錯了啦！我們都沒有尾牙也沒有年終，笑死」。

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