學霸工程師鐵拳殺妻！明下午確定「開庭審理」　控制欲強促殺機

▲陳立人將妻子于軒一痛毆致死，震驚美國華人社會。（圖／翻攝自Linkedin）

記者羅翊宬／綜合報導

美國加州聖克拉拉郡日前發生駭人聽聞的家暴喋血案，震驚矽谷華人圈。來自中國的27歲工程師陳立人才剛買下獨棟房子沒多久，便在住處持鈍器徒手痛毆同樣是工程師的妻子，導致對方噴血慘死。如今，檢察官證實，陳立人將於週三（24日）出庭受審。熟識親友透露，陳擁有過強的控制欲，使女方一度想要離婚。

根據《舊金山標準報》，27歲的軟體工程師陳立人（Liren Chen，音譯）在家中反覆毆打妻子于軒一（Xuanyi Yu，前譯余璇怡）的頭部，最終造成對方死亡，當地警方16日上午10時55分抵達陳立人住處，發現陳跪坐在地、目光呆滯，雙手舉向空中，衣服沾有血跡，至於于軒一則陳屍臥室，頭部受到鈍器嚴重傷害，房間地板、牆壁、門上沾滿血跡。

陳立人右手腫脹、發紫，疑似用拳頭重擊妻子致死，衣服、腿、手臂沾滿血跡，他向急救人員表示，「我打了我的妻子」。

▲陳立人在住處將妻子痛毆致死。（圖／翻攝自舊金山標準報）

報導證實，原本被誤傳殺妻後輕生的陳立人，先是在醫院等待出席法庭聽證，而目前確定將於當地時間24日下午1時35分，聖克拉拉郡法庭將會審理該起案件，不過尚無法釐清陳立人是否將跟著出庭，一旦確定出庭，將是案發後首次公開現身。

有眼尖的網友起底表示，陳立人疑似曾以「Liren Chen」的帳號於今年1月3日在北美華人論壇發文，透露他與妻子的感情開始出現裂痕，雙方總是大吵一架，妻子每次吵架便會先大打出手、搧耳光，後來他才開始還手，而妻子撥打911導致警方上門，自稱高學歷的他終於嘗到人生第一次被上銬的經驗，事後妻子也感到後悔。

根據《紅星新聞》，自從陳立人在美國加州暴力殺妻後，多名成都七中的校友透露，陳立人在進入北京清華大學就讀前，曾是該校的畢業生，今年27歲，在考入清華大學後還曾以學霸身份受訪，分享學習經驗。

▲陳立人疑似先前就和妻子感情產生裂痕，時常互毆。（圖／翻攝自北美華人論壇）

報導也指出，陳立人擁有190公分的傲人身高、待人彬彬有禮。同學們表示，「他平常話不多，但也不算內向」、「陳某給人的印象比較斯文，甚至有點『無聊』，但為人比較靠譜」、「他個頭高大，身高1.9米，人還挺好的，喜歡運動和旅行，他們夫妻倆都沒有被谷歌裁員，還經常在社交平台上發他們去滑雪、攀岩的照片」。

至於陳立人高中時交往的前女友則認為，他和陳某交往時，陳某並沒有暴力傾向。

也有熟識陳立人、于軒一的網友們透露，陳與于是同屆同系的同學，2014至2018年就讀北京清華大學電子信息工程，男方從成都七中畢業、女方則是2014年吉林省松原市理科狀元，然而兩人去年結完婚後，男方展現出過強的控制欲，導致女方想分手，而男方不同意，最後引發偏執殺人。還有其他同學表示，于軒一其實擁有令人稱羨的美貌。

另外，根據《世界新聞網》，陳立人住處附近的鄰居太太透露，直到19日晚間還有寵物店寄來用品包裹，顯示案情發生得非常突然，屋主原本還計畫為家中兩隻寵物貓添購用品，但如今卻人事已非。

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