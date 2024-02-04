雲林警加強取締酒駕及危駕　機車騎士酒測值1.18！3人送辦

▲雲林昨日同步執行全國取締酒駕及危駕專案勤務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局持續加強農曆春節前夕防制酒駕及危駕專案勤務，於昨（3）日同步執行全國取締酒駕及危駕專案勤務，共取締3件酒駕，將3人依法移送法辦，期有效防制酒駕及危險駕車發生，確保民眾生命與財產安全。

經雲林縣警察局統計，2023年共發生236件酒駕死傷交通事故，造成4死272傷、統計共取締1419件酒駕違規、移送公共危險罪1021件。昨日執行全國取締酒駕及危駕專案勤務共攔查取締3件酒駕，斗南鎮女子駕駛自小客遭臨檢攔查、另名男子騎乘微型電動車遭攔檢，虎尾鎮40歲男子騎乘機車，酒測值達1.18mg/l，均移送法辦。

▲雲林昨日查獲三件違規酒駕情事。（圖／資料照／記者蔡佩旻翻攝）

局長李建民表示，配合執行內政部警政署規劃全國同步取締酒後駕車專案，將於春節前後針對易發生酒駕肇事地點、餐廳、KTV、夜店及易發生治安事件等地點，不分平日、假日、白天、深夜及凌晨，高強度取締酒駕，並持續統籌運用優勢警力，以強勢手腕掃蕩執法，展現警方防制酒駕及危駕作為。

警方再次提醒，無論是飲用酒類，或者是食用含酒精成分之薑母鴨、燒酒雞或羊肉爐等，酒測值超標均將遭受罰鍰(判刑)，應儘可能利用大眾運輸、指定駕駛、請人代駕或計程車代步最保險；另呼籲民眾切勿危險駕駛，若造成自身與他人安全受危害，可依《刑法》處5年以下有期徒刑，併科6千至3萬6千元罰鍰、吊扣駕照牌照等重罰外還需參加道安講習。

▲雲林昨日查獲三件違規酒駕情事。（圖／記者蔡佩旻翻攝）