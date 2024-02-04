虎尾科大「精準智慧桌球運動科技中心」揭牌　已有9項專利

▲虎科大桌球運科中心展現跨校跨域研發成果，實現智慧感測與虛實整合的精準分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立虎尾科技大學「精準智慧桌球運動科技中心」揭牌，展現中心跨校跨域研發成果。虎科大參與桌球精準運動科技計畫迄2024年，由國科會挹注4千5百萬元經費，目前已取得9項專利，揭牌現場亦邀請中華隊青少年國手進行體驗。

虎科大校長張信良表示，面對運動科學加乘，在體育選手訓練及全民健康休閒的發展潛力，「線上訓練」及「虛擬訓練」已蔚為趨勢，虎科大自2022年起即由學校主導成立「運動科學實驗室」，並開設運動科學與人工智慧課程，協助運動員競技訓練與運動防護，應用於籃球、排球與田徑領域，也讓虎科大選手在全國賽事上大放異采。

▲虎科大校長張信良（後排左三）、台體大競技運動學系教授吳昇光（後排左二）與虎科大電資學院院長許永和(後排左一)與研發團隊共同揭牌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張信良說，桌球運科中心的設置，將進一步提升虎科大桌球訓練的能量，也期許各項研發成果成為桌球校隊的後盾，協助選手提升專業競技能力。 虎科大桌球運科中心跨域合作包含桌球專項選才系統資料庫、壓力建模與分析及運動傷害分析、互動智慧桌球訓練與分析系統、單雙打技戰術系統建立桌球削球選手「削-攻結合」類型的技戰術模型等技術。

其中以5項研發成果，包含「可高速判斷桌球落點之互動影像」、「智慧桌球拍感測器AR互動系統」、「智慧桌球拍之揮拍效能評估」、「AI揮拍姿勢判斷之互動桌球VR系統」與「桌球選手毫米波敏捷度分析」，以AIoT與XR元宇宙為技術主軸，實現智慧感測與虛實整合的AR/VR互動技術的桌球精準運科應用。

國立台灣體大競技運動學系教授吳昇光到場見證，並致詞感謝虎科大張信良校長對國家體育及運動科學的支持，大讚虎科具有台灣最新、最完善且規格最高的桌球運科場域。虎科大電機與資訊學院院長許永和表示，未來規劃整合中心成果並推廣至桌球運動市場，透過產學合作將相關產品或技術移轉。目前技術也受到國際關注，英國桌球機構也邀請計畫團隊將於今年中旬進行技術及成果交流。

▲虎科大桌球運科中心將協助選手提升專業競技能力，並增進全校教職員生的健康與育樂體驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）