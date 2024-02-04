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雲林草嶺「急診醫療站」啟動　提供24小時急診服務

▲草嶺緊急醫療站由台大雲林分院執行急診醫療業務，同時也號召成大斗六分院、若瑟醫院、雲基醫院、中國北港附醫及雲林長庚共同合作支援草嶺急診醫療站運作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲草嶺緊急醫療站由台大雲林分院執行急診醫療業務，同時也號召成大斗六分院、若瑟醫院、雲基醫院、中國北港附醫及雲林長庚共同合作支援草嶺急診醫療站運作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林草嶺櫻花逐漸盛開，草嶺村假日急診醫療站正式於草嶺遊客中心服務；醫療站由6家急救責任醫院輪流進駐，提供草嶺地區遊客與當地民眾假日前一日下午5點起至假日當天下午5點之24小時急診定點與機動服務，縮小城鄉醫療資源差距，完善急重症就醫網絡。

縣長張麗善表示，醫療站由台大雲林分院執行急診醫療業務，同時也號召成大斗六分院、若瑟醫院、雲基醫院、中國北港附醫及雲林長庚共同合作支援草嶺急診醫療站運作，感謝中央部會的經費等相關支援，在草嶺遊客中心成立觀光醫療站，並由六大急救責任醫院醫護人員輪班支援草嶺假日急診醫療站，加上與草嶺消防小隊合作，共同提供草嶺地區鄉親與遊客緊急醫療救護。

配合古坑鄉公所規劃2月10日至3月10日草嶺櫻花季期間，假日白天將急診醫療站服務移動至人潮聚集之石壁九芎神木活動會場。衛福部簡任技正李中月表示，衛福部全力支持此偏鄉醫療資源不足改善計畫，預估將投入1000多萬資源挹注，與地方來合作，滿足民眾醫療需求並強化地方醫療照護。

▲草嶺緊急醫療站由台大雲林分院執行急診醫療業務，同時也號召成大斗六分院、若瑟醫院、雲基醫院、中國北港附醫及雲林長庚共同合作支援草嶺急診醫療站運作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲草嶺緊急醫療站將從假日前一日下午5點起至假日當天下午5點之24小時急診定點與機動服務，縮小城鄉醫療資源差距，完善急重症就醫網絡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 
台大雲林分院長馬惠明表示，偕同緊急醫療的另外五家醫院成立草嶺假日急診醫療站，提供居民及遊客安全的環境；此外，也和消防局進行醫消聯防2.0，現已申請通過衛生福利部偏遠地區遠距醫療建置計畫執行場域，未來會把我們擅長的遠距醫療，逐步落實在草嶺。

衛生局長曾春美說明，古坑鄉草嶺櫻花美景及咖啡產業等為本縣重點觀光發展地區之一，遊客人數為縣內第2大觀光景點，然該區目前無任何醫療院所或藥局，且距離最近之急救責任醫院時間超過60分鐘，為保障當地假日遊客與居民急診需求，衛生局成功爭取將草嶺地區新增為衛生福利部113年度緊急醫療資源不足地區改善計畫補助施行地區之一。
 
衛生局長曾春美表示，衛生局另也規劃引進醫療車打造草嶺行動急診醫療站，持續優化草嶺當地鄉親醫療環境，結合遠距醫療與醫療院所合作，提供鄉親在地化醫療共照服務，藉由「i即時e療照護無縫接軌合作」讓偏鄉醫療不再受限於交通阻礙，實現在地就醫治療與可近性照護。

▲草嶺緊急醫療站由台大雲林分院執行急診醫療業務，同時也號召成大斗六分院、若瑟醫院、雲基醫院、中國北港附醫及雲林長庚共同合作支援草嶺急診醫療站運作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲草嶺村假日急診醫療站正式於草嶺遊客中心服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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