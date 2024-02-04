婆婆討紅包「要給3成年終獎金」　媳婦愣：南部有這習俗？

▲婆婆要媳婦交出3成的年終獎金。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

近期已有不少上班族、勞工都領到年終獎金了，不過，近日就有一名女網友發文表示，婆婆要求她拿出3成的錢給包紅包，讓她聽了很疑惑。貼文曝光後，一票網友全看傻眼，紛紛直呼「直接說沒年終就好」、「想錢想瘋了是嗎」。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，近日婆婆告訴她，南部有一個習俗是「媳婦收到年終獎金後，要拿三成出來包紅包給婆婆」。聞言，她便感到納悶，南部真的有這種習俗嗎？

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貼文一出，底下網友紛紛直呼，「我南部人第一次聽到，好好笑」、「南部啥時有這種習俗」、「婆婆自己的習俗吧」、「騙你的錢」、「聽我的！從來沒聽過這回事」、「沒有聽說過，自己的年終自己用」、「南部哪有這歪理的習俗，我南部的，都沒聽過這歪理」、「全世界都沒這習俗」、「她真是不要臉」。

還有網友幽默回應，「你跟婆婆說，我們北部的習俗是過年婆婆要包紅包給媳婦」、「台灣的過年習俗婆婆要包888888給兒子跟媳婦的」、「北部有個習俗，夫妻拿到的年終加當月薪水獎金，婆家要拿五成出來請客 」、「你跟你婆婆說你們那邊習俗是婆婆要包個6位數的紅包給媳婦，這樣才是疼愛媳婦的表現」、「我知道的是台灣婆婆過年時包10萬給媳婦」。