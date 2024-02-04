過年要帶爸媽出國！她被問「怎沒想到公婆」不客氣回1句　網喊猛

▲原PO要帶爸媽出國。示意圖，與本文無關。（資料照／記者李毓康攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「你有臉問，我也好意思回！」農曆春節將至，就有女網友預計帶爸媽出國玩，怎料婆婆得知後，卻問她「怎麼沒想到我們公婆？」後來她回嗆1句，吸引大票網友直呼，「你好猛」、「回答得真讚，是我（的話）我也會回這句話」。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她打算趁過年期間帶爸媽出國玩，且是「我自己出的錢」，至於老公則會一個人回婆家過年。

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然而婆婆得知此事後，卻問原PO「怎麼沒想到我們公婆？」聞言，原PO就不客氣回應，「以後分財產時，公婆也會想到媳婦的那一份嗎？」她也心想著，「你有臉問，我也好意思回！」

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「說得好！財產沒媳婦的，還有臉討出去玩？請巫婆去跟兒子討」、「讓她去問自己兒子」、「叫她自己去問她的兒子」、「她該不會以為那是她兒子出錢的吧」、「真的好不要臉」、「是兒子沒想到他們啊」、「如果公婆做得好，誰會漠視？還真敢問，自己打自己的臉」。

還有網友直呼，「不能不給讚」、「嗆得好！公婆太自以為是」、「回嗆得好，這種就是欠人罵的公婆」、「水啦」、「回得真棒」、「這回答滿分，偶爾來點正能量」。