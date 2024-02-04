越南「正妹檢察官」爆15分鐘性愛片外流　慘丟工作！傳出軌離婚了

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越南「正妹檢察官」爆15分鐘性愛片外流　轟動百萬人慘丟工作

越南「正妹檢察官」爆15分鐘外流　轟動百萬人她下場慘了

▲越南檢察官鄧黎瓊江爆性愛片外流事件。（圖／翻攝臉書，下同）

圖文／CTWANT

越南檢察官鄧黎瓊江（Dang Le Quynh Giang）長相甜美，在就讀法律系時，曾參加過正妹選拔比賽，而近期她爆出15分鐘外流片，「檢察官瓊江片段」、「當今最傑出的女孩」等關鍵字，搜尋次數也成為越南社群的第一名，百萬網友求連結，而鄧黎瓊江也因此丟了工作。

綜合越媒報導，24歲的檢察官鄧黎瓊江是一名才華橫溢的正妹，常在臉書分享日常生活，她喜歡美麗的事物、愛購物，更喜歡旅遊。不過，去年10月，社群爆出一段15分鐘影片，疑似是鄧黎瓊江的性愛外流片被瘋傳，女子跟陌生男出現在飯店房間，2人有親密肢體接觸，吸引百萬網友注意。

越南「正妹檢察官」爆15分鐘外流　轟動百萬人她下場慘了

▲鄧黎瓊江曾加過正妹選拔。

據了解，「檢察官瓊江片段」、「當今最傑出的女孩」這些關鍵字，成為熱門搜尋，貼文下方有一堆網友求連結。不過，在臉書分享敏感片段會被嚴格檢查，許多人的帳號因此被永久封鎖。

畢業於河內檢察大學法學院的鄧黎瓊江，在2018年曾參加該校內的法律正妹選拔比賽，鄧黎瓊江進入前20名，身高170公分的她，配上完美三圍，讓她在穿衣時充滿自信。她畢業後也順利變成檢察官，她靠著迷人的外表和好身材在社群上走紅。

儘管鄧黎瓊江沒有承認她是影中人，但根據檢察長的決定，她還是被除名被迫辭職，據說影片中的男子，不是她的老公，鄧黎瓊江被指控出軌，她也被迫離婚。據悉，男子是昆嵩省一位成功的商人，目前他也跟妻子離婚，因為涉嫌用錢賄賂鄧黎瓊江，換取商業利益而受到當局調查。

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