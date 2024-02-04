西螺福興宮「送神封籤」　名師現場揮毫太平媽祖祝福春聯贈香客

▲雲林西螺福興宮依循古例舉行送神封籤儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

逢農曆12月24日即為華人民間傳統歲時節慶中的「送神日」，雲林西螺福興宮昨（3）日依循古例舉行送神封籤、收筊、謝太歲儀式，叩謝癸卯年值年太歲星君皮時星君朝天述職。經舉行誦經、謝太歲儀式，隨後進行「送神封籤」，將西螺媽祖靈籤裹上紅布貼上封條，直到大年初4接神，開封條擲公籤。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，民間習俗，每年農曆12月24日恭送眾神上天稟告人間功過，這天因而被稱之為「送神日」。在送神以後，人們開始「筅黗」，進行年終大掃除、整理神明、香爐，又有「大摒厝才會富」一說，環境衛生都打掃完畢，最後貼春聯、祭祖辭年，象徵除舊布新、喜迎新春。

▲「送神封籤」後直到大年初4接神，才能開封條擲公籤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

為了配合這一傳統，廟方為此與雲林縣知名畫會萍風藝術學會辦義寫春聯活動，由數十位書法家、國畫老師等藝術家在廟埕揮毫，製作了帶有太平媽祖祝福的新春門聯、春聯及年畫，供信眾免費帶回家。出席活動的西螺鎮長廖秋萍、雲林縣議員游淑雲、西螺鎮民代表會副主席廖秀娟等民意代表也紛紛肯定福興宮的努力，並祝福信眾在新的一年中心想事成、諸事順利。

▲廟方為此與雲林縣知名畫會萍風藝術學會辦義寫春聯活動，製作新春門聯、春聯及年畫，供信眾免費帶回家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）