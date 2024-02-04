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他提議「取消文化幣政策」喊差別待遇！網戰翻：要嚴格規範

▲▼ 。（圖／翻攝自「公共政策網路參與平台」）

▲有民眾提議「取消文化幣政策」。（圖／翻攝自「公共政策網路參與平台」）

記者曾筠淇／綜合報導

文化部針對16歲至22歲青年常態化發放文化成年禮金「文化幣」，不過卻陸續傳出濫用、違規、轉售的情況。近日就有人因為這些亂象，提議「取消文化幣政策」，目前已有超過300人附議。而消息傳到Dcard上後，也掀起網友討論。

有民眾在「公共政策網路參與平台」上，提議「取消文化幣政策」，目前已有347人附議，尚須4653個附議。其提議內容或建議事項包含網友透過匿名平台收購、對特定產業補助形成不合理差別待遇、政策效果缺乏實際證據、執政黨買票質疑或納稅人反對。

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利益與影響方面，提議人列出5點，包含主管機關管理能力不足、補助產業應以更直接的方式、政策形成產業間差別待遇、主管機關未公布實施成效、納稅人民意反對，因此他認為文化幣應取消發放。

▲▼文化幣APP可透過「藝文消費點」查詢適用店家。（圖／記者林育綾攝）

▲多數網友仍覺得文化幣好用、不應取消。（圖／記者林育綾攝）

對此，多數網友都在Dcard上表示，「但是文化幣蠻好用的耶，我覺得不是應該取消，而是加強配套措施」、「我認為是要嚴格規範使用範圍，而不是取消自己的福利欸」、「因為你們沒有看到實際有受到幫助的店家，我們經營獨立書店，去年開始有文化幣後，才稍微有回到十幾年前熱鬧的樣子」、「我不想參與連署，因為我真的有把文化幣運用在增加個人涵養的花費上」、「這樣有點扼殺真的好好利用它的人」。

不過也有網友回應，「第一個附議來了！非常支持取消發放文化幣，持續在搜集各種狗屁言論及鑽漏洞的證據傳送給文化部，希望他們能好好看一下Dcard，然後明白文化幣到底是多白痴的政策」、「我其實也不能理解年齡層的部分，因為是疫情真的讓當時很多高中生沒有畢業典禮，所以是成年禮政策我能理解，但是我真的無法理解為什麼變成常態性發放，還擴大年齡」、「我無法理解領取資格」。

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文化幣Dcard公共政策網路參與平台

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