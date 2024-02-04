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阿里山英迪格酒店捐贈救護車　再捐150萬助偏鄉學校

▲▼ 阿里山英迪格酒店歡慶一週年公益捐贈救護車及在地學校 感恩回饋傳愛鄉里 。（圖／ 阿里山英迪格酒店提供）

▲阿里山英迪格酒店歡慶一週年，捐贈救護車及捐款回饋在地學校 。（圖／ 阿里山英迪格酒店提供）

記者翁伊森／嘉義報導

全台海拔最高的國際品牌酒店「阿里山英迪格酒店」，3日舉辦以「山巒之巔感恩同行」為主題的一週年慶祝活動。活動當天，阿里山國家風景區管理處副處長陳榮欽、嘉義縣副縣長劉培東、嘉義縣文化觀光局局長徐佩鈴、霖宏科技董事長張枋霖、霖雲國際開發股份有限公司總經理張哲明、阿里山英迪格酒店總經理席雅酷(Jakub Sippl)以及台南大員皇冠假日酒店總經理林欣怡等貴賓共同出席。

▲▼ 阿里山英迪格酒店歡慶一週年公益捐贈救護車及在地學校 感恩回饋傳愛鄉里 。（圖／ 阿里山英迪格酒店提供）

慶祝活動由鄒族傳統歌舞表演揭開序幕，阿里山國家風景區管理處副處長陳榮欽表示，阿里山英迪格酒店大量使用在地食材融入餐點，積極與在地商家及農會合作，並將獨特的鄒族文化及元素結合在飯店的設計當中。感謝阿里山英迪格酒店提供國際級的服務品質，讓來訪的旅客在舒適的環境中，欣賞阿里山之美。

嘉義縣副縣長劉培東則表示，阿里山是國內外知名的觀光景點，阿里山英迪格酒店開幕至今，積極深耕在地及永續發展，成功吸引更多旅客前來阿里山賞櫻、賞螢和賞楓，大大提升旅遊量能。

為感謝這一年在地的支持與協助，霖宏科技與霖雲國際-阿里山英迪格酒店秉持感恩的心及企業社會責任，共同捐贈救護車一台及相關救護設備給嘉義縣消防局番路分隊，為大阿里山地區醫療照護盡一份心力。

▲▼ 阿里山英迪格酒店歡慶一週年公益捐贈救護車及在地學校 感恩回饋傳愛鄉里 。（圖／ 阿里山英迪格酒店提供）

此外，霖宏科技董事長張枋霖更以個人名義，捐贈150萬教育助學金給嘉義縣18所國中小學，希望藉此回饋鄉里，讓愛延續。這也是張董事長連續第12年的助學金捐款，希望在董事長拋磚引玉的善行，讓偏鄉的教育能更被重視。

阿里山英迪格酒店總經理席雅酷表示：「阿里山英迪格酒店迎來一週年之際，我們感到無比的自豪和感激。酒店開幕不到一年，即榮獲「台灣最佳度假酒店領導品牌」殊榮。我們由衷感謝每一位光臨的賓客、專業熱忱的員工以及合作夥伴的支持和信任。展望未來，我們將堅定地持續創新，傳遞「真正的待客之道」，並成為客人摯愛的傑出酒店！讓旅客來到台灣就想到阿里山, 來阿里山就想到英迪格酒店，助力嘉義成為台灣指標性的觀光勝地!」

▲▼ 阿里山英迪格酒店歡慶一週年公益捐贈救護車及在地學校 感恩回饋傳愛鄉里 。（圖／ 阿里山英迪格酒店提供）

▲ 阿里山英迪格酒店歡慶一週年，霖宏科技董事長張枋霖、阿里山英迪格酒店總經理席雅酷。（圖／ 阿里山英迪格酒店提供）

除了公益捐贈回饋鄉里之外，凡於2月3日至3月3日期間入住阿里山英迪格酒店的賓客，還有機會抽中新加坡來回機票及新加坡加東英迪格酒店三天兩夜雙人住宿券及價值2,000元餐飲抵用券、高雄洲際酒店雙人住宿券、IHG One Rewards會員積分等多項大獎，藉此向一直以來支持喜愛阿里山英迪格酒店的賓客表達最誠摯的謝意！為迎接即將到來的阿里山櫻花季，阿里山英迪格酒店也將推出櫻花主題房，吸引賞櫻的旅客入住。如有訂房需求，歡迎致電05-258-6800，或是利用IHG官網、IHG APP預訂。

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