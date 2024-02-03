5姑姑「每年待到初四」⋯菜錢噴3萬　阿嬤不准媽回娘家：沒人煮飯

▲春節即將到來，雖然可以和家人相聚，不過卻也是許多媳婦的惡夢。（示意圖／翻攝自pexels）



圖文／CTWANT

農曆新年即將到來，雖然可以和家人相聚，不過卻也是許多媳婦的惡夢。一名網友指出，5個姑姑每年都會從初二待到初四晚上，所以媽媽都不能回娘家，還要辦兩桌、自己花菜錢，讓他很心疼。

原PO在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，姑姑們從小到大就是他的惡夢，媽媽是家裡唯一的媳婦，而阿嬤就是那種經常一哭二鬧三上吊的婆婆，「5個姑姑每年初二都會回娘家，阿嬤不准我媽回娘家，因為媽媽如果回家，就沒有人煮飯給阿嬤的寶貝女兒們吃了。」

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原PO透露，5個姑姑每年初二回來，就會一直待到初四吃完晚餐後才會各自回家，每次回來只會帶個簡單的海苔或蛋捲禮盒等，隨便應付一下；而5個姑姑等於5個家庭，所以媽媽餐餐都要辦兩桌，沒有人會幫忙、出錢、出力，每年過年光是菜錢就要花媽媽2、3萬。

原PO嘆，「我的父母是做工的人，只能說他們太老實了，現在阿公阿嬤都過世了，我們也都長大了，你們還在那邊靠X沒有娘家可以回，我們歡迎妳們回來，可是別想要再佔便宜了，妳們的嘴臉很難看。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「讓妳爸媽都出去玩，讓她們撲空」、「媽媽辛苦了，現在換你們保護她」、「應該說不懂得反抗」、「是你爸問題，害你媽吃苦，還好媽媽還有孩子看在眼裡，記在心裡」、「家家有本難念的經，但也不能太軟弱任人欺負，做人要有底線，該硬還是要硬起來」。

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