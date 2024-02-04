桃園罹癌婦「私宰雞隻」遭檢舉　 背後辛酸令原因曝

▲罹癌婦靠私宰雞隻糊口，遭查禁幾乎斷了生計，所長張邦寧攜帶物資慰問。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一名83歲涂姓婦人遭檢舉私宰雞隻，為桃園分局大樹派出所查獲，斷了微薄酬勞將無法供養一對身心障礙子女，所長張邦寧於昨日攜帶泡麵、飲料等物資前往拜訪，並幫忙填寫通報單向張榮發慈善加金會申請急難救助，讓他們一家3得以過個好年。

▲▼同時填寫通報單向張榮發慈善加金會申請急難救助。（圖／桃園警分局提供）

張邦寧接獲同仁報告，一戶人家遭檢舉違規私宰雞隻，員警配合相關單位前往稽查時，該戶凃太太已83歲(患有癌症)，與身心障礙的一對子女相依為命，雖有領取補助但入不敷出，為了增加收入，明知私宰雞隻違法仍忍著病痛與兒子一同作業，現遭取締已不能繼續工作，恐無法維持生計。於昨日攜帶泡麵、飲料等物資前往拜訪，除致贈物資慰問凃太太一家，並幫忙填寫通報單向張榮發慈善加金會申請急難救助。張所長向凃太太說明，遭遇困難可申請社會福利單位援助，亦可連絡警方協助轉介。

另外，青溪派出所警員林秉謙於勤區查察時，發現民生路某出租套房內有位黃姓男子(68歲)，獨居的他因罹患眼疾視力不佳無法工作，僅依靠老人津貼生活。林員的知其生活情況，主動與朝陽里卓正斌里長聯繫，昨日與卓里長一同前往探視，卓里長致贈紅包希望黃先生能振作精神，林員則幫忙填寫通報單向區公所申請急難救助，鼓勵黃先生照顧好身體，若有困難可以與其聯繫，將盡力予以幫忙。