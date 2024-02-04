　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園罹癌婦「私宰雞隻」遭檢舉　 背後辛酸令原因曝

▲罹癌婦靠私宰雞隻糊口，遭查禁幾乎維持生計，所長攜帶物資慰問。（圖／桃園警分局提供）

▲罹癌婦靠私宰雞隻糊口，遭查禁幾乎斷了生計，所長張邦寧攜帶物資慰問。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一名83歲涂姓婦人遭檢舉私宰雞隻，為桃園分局大樹派出所查獲，斷了微薄酬勞將無法供養一對身心障礙子女，所長張邦寧於昨日攜帶泡麵、飲料等物資前往拜訪，並幫忙填寫通報單向張榮發慈善加金會申請急難救助，讓他們一家3得以過個好年。

▲▼同時填寫通報單向張榮發慈善加金會申請急難救助。（圖／桃園警分局提供）

▲▼同時填寫通報單向張榮發慈善加金會申請急難救助。（圖／桃園警分局提供）

▲▼同時填寫通報單向張榮發慈善加金會申請急難救助。（圖／桃園警分局提供）

張邦寧接獲同仁報告，一戶人家遭檢舉違規私宰雞隻，員警配合相關單位前往稽查時，該戶凃太太已83歲(患有癌症)，與身心障礙的一對子女相依為命，雖有領取補助但入不敷出，為了增加收入，明知私宰雞隻違法仍忍著病痛與兒子一同作業，現遭取締已不能繼續工作，恐無法維持生計。於昨日攜帶泡麵、飲料等物資前往拜訪，除致贈物資慰問凃太太一家，並幫忙填寫通報單向張榮發慈善加金會申請急難救助。張所長向凃太太說明，遭遇困難可申請社會福利單位援助，亦可連絡警方協助轉介。

另外，青溪派出所警員林秉謙於勤區查察時，發現民生路某出租套房內有位黃姓男子(68歲)，獨居的他因罹患眼疾視力不佳無法工作，僅依靠老人津貼生活。林員的知其生活情況，主動與朝陽里卓正斌里長聯繫，昨日與卓里長一同前往探視，卓里長致贈紅包希望黃先生能振作精神，林員則幫忙填寫通報單向區公所申請急難救助，鼓勵黃先生照顧好身體，若有困難可以與其聯繫，將盡力予以幫忙。

ET快訊
快訊／台糖再發聲明：即日接受梅花肉片退貨
預言「游錫堃，勝」翻車　命理老師：有算到陳昭姿出包
快訊／台糖梅花豬肉驗出瘦肉精　豬隻檢測結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

《尋找八德DNA》桃園八德歷史人文特展　邱若華：認識認同在地

全台唯一選黨不選人！　Xpark動物全明星大選激戰中

桃園54家委託汽車代檢廠　春節連假暫停驗車

徵熱血隊友！　2024桃園醫院寒冬送暖捐血活動2／6日舉行

蘆竹警治安交通宣導接地氣　市場舉辦福龍迎祥新春踩街

桃園捷運綠線高架段吊裝提前完成　夜間封路解封

享受滿滿情人節氛圍　桃園知名飯店推快閃限定住房專案

桃園罹癌婦「私宰雞隻」遭檢舉　 背後辛酸令原因曝

台南市聯合稽查安平燈區美食市集　讓民眾安心賞燈享美食

台糖販賣「梅花肉片」動物用藥殘留案　台南市衛生局查察業者下架情形！

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

車速快到剩殘影！26歲女醉後狂飆畫面曝,騎士遭撞噴飛50公尺慘死

林進告別阿嬤

林進阿嬤1月就過世

籃球滾一滾「變怪怪的」　他看一眼急喊「快跑啊」就爆炸了！

名車裝「電動窗簾」遮車牌　紅斑馬國5一路攔截開罰！

《尋找八德DNA》桃園八德歷史人文特展　邱若華：認識認同在地

全台唯一選黨不選人！　Xpark動物全明星大選激戰中

桃園54家委託汽車代檢廠　春節連假暫停驗車

徵熱血隊友！　2024桃園醫院寒冬送暖捐血活動2／6日舉行

蘆竹警治安交通宣導接地氣　市場舉辦福龍迎祥新春踩街

桃園捷運綠線高架段吊裝提前完成　夜間封路解封

享受滿滿情人節氛圍　桃園知名飯店推快閃限定住房專案

桃園罹癌婦「私宰雞隻」遭檢舉　 背後辛酸令原因曝

台南市聯合稽查安平燈區美食市集　讓民眾安心賞燈享美食

台糖販賣「梅花肉片」動物用藥殘留案　台南市衛生局查察業者下架情形！

網美「尾牙唱2句」拿1.5萬元：行情堪比蔡依林　粉絲全笑翻

《尋找八德DNA》桃園八德歷史人文特展　邱若華：認識認同在地

全台唯一選黨不選人！　Xpark動物全明星大選激戰中

台糖豬肉驗出瘦肉精　消基會呼籲：檢討認證、檢驗制度

桃園54家委託汽車代檢廠　春節連假暫停驗車

一樣用中油！好市多油價「每公升便宜3.5元」　內行曝原因

冷氣師傅年終被砍爛「4萬5剩5千」！妻子氣炸：這樣欺負人

徵熱血隊友！　2024桃園醫院寒冬送暖捐血活動2／6日舉行

蘆竹警治安交通宣導接地氣　市場舉辦福龍迎祥新春踩街

桃園捷運綠線高架段吊裝提前完成　夜間封路解封

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

地方熱門新聞

台糖梅花肉片檢出瘦肉精　桃園查核

桃園112年失蹤人口3,016人尋獲3,172人　警曝原因

台糖販賣「梅花肉片」動物用藥殘留案台南察查下架情形！

台南市聯合稽查安平燈區美食市集

台南新化老街商家遭潑漆毀損警2小時破案

台南大東、大東東夜市2／5復業！

台糖豬肉驗出瘦肉精　屏縣加強查核

獨／台中和平連2件未戴頭燈困山區

台灣燈會安平燈區登場《媽祖》點亮台南夜空！

台灣燈會安平燈區滂薄登場！

台糖安心豚梅花肉驗出禁用瘦肉精　台中市府勒令下架

來新北三峽老街走春　新建鄰近停車場百格停車位

新化年貨大街歡迎大家來買年貨、逛老街、抽大獎

張善政國道車禍　民眾湧臉書表達關心

更多熱門

相關新聞

長子癌逝次子休學　草屯警偕網紅募款助弱勢

長子癌逝次子休學　草屯警偕網紅募款助弱勢

草屯鎮一戶弱勢家庭日前遭遇不幸，年僅19歲的長子因胰臟惡性腫瘤住院治療後不治離世，父母無力支付喪葬費及醫療費用，草屯警分局偵查佐陳明哲得知後，主動聯繫知名網紅暨「魚虎剋星」黃明賜、中華轆龍社公益慈善會等慈善團體協助募款，挹注3萬4000多元及物資，協助他們度過難關。

單親爸獨養重障女　車禍3個月沒收入

單親爸獨養重障女　車禍3個月沒收入

多圖／澳猛男消防炸二頭肌響應「後盾計畫」　她被公主抱喊：忘記已婚

多圖／澳猛男消防炸二頭肌響應「後盾計畫」　她被公主抱喊：忘記已婚

埔里身障婦愛子意外死亡　警助申請急難金

埔里身障婦愛子意外死亡　警助申請急難金

預防與延緩65歲以上長者失能藥師可幫忙轉介

預防與延緩65歲以上長者失能藥師可幫忙轉介

關鍵字：

罹癌婦私宰斷炊慰助物資轉介急難救助

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中所長派出所疑持槍自戕亡

台中派出所長寢室中彈亡　妻子赴警局做筆錄

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　男被海扁

鄭啟泰驟逝！2天前還在討論婚禮　未婚妻慟：一點都不好玩

北市驚傳砍人！他一開門身中數刀

鄭啟泰「突腹瀉、腳抽筋」送醫當日就驟逝

曾國城遭斷聯「至今沒釋懷」　羅時豐自責淚崩：對不起

28歲男「一碰就射」！人妻苦忍3年崩潰：這麼快…怎麼過

很會照顧人的「天生暖男」4大星座

不孕女吃「流產嬰屍水餃」求子！自曝已吞3胎

梧桐妹「又穿唇環＋舌環」！ 同框賈靜雯、修杰楷度假

飛機餐想拿第2份可以嗎？　空姐點頭：1狀況可以

極冷空氣春節前抵達！凍到初四「低溫探10度」　全台有雨時間曝

即／嘉義縣16歲女騎士撞公車　左腿骨折慘死

錦鯉越獄變烤魚　放回水缸奇蹟發生

更多

最夯影音

更多
理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆
宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面