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愛子北漂養家卻於颱風前夕意外殞命　埔里警助身障婦申請急難金

▲桃園市復興區台電工程車於卡努颱風前發生翻覆意外釀4死，南投埔里警方協助田姓死者的癱瘓老母申請急難救助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市復興區台電工程車於卡努颱風前發生翻覆意外釀4死，南投埔里警方協助田姓死者的癱瘓老母申請急難救助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者高堂堯／南投報導

擔任台電外包工程員工的埔里鎮田姓男子家境清寒、與72歲身障老母相依為命，月前於卡努颱風來襲期間赴桃園市復興區出勤時，不幸發生翻車墜落意外，造成田男等4人死亡，田母也頓失生活依靠，埔里警方除持續探訪慰問，也協助申請急難救助金，讓田母暫度難關、亡者得以安息。

颱風近2個月來密集襲台，導致台電人員維修搶修設備壓力沉重、風險高升；卡努颱風逼近前的8月3日當天，6名工人和小包商（2本國4外籍）共乘一輛台電外包工程車，前往復興區電塔維修工程工地時，因前日大雨造成狹窄的山區產業道路地面濕滑、土石鬆動，不慎翻落約150米深邊坡山谷，造成4死2傷慘劇。

▲桃園市復興區台電工程車於卡努颱風前發生翻覆意外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市復興區台電工程車於卡努颱風前發生翻覆意外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

埔里警分局愛蘭派出所警員許智皓日前落實警勤區查察時，得知轄內一名72歲婦人下肢癱瘓、生活清寒，而上月不幸往生的台電外包工程工人田男正是其子，且為主要照顧者，如今天人永隔，致老婦生活無人照顧、陷入困境。

▲南投埔里警方協助往生的台電外包工程田姓工人家屬申請急難救助。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲埔里警方協助往生的台電外包工程田姓工人家屬申請急難救助。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里分局指出，許智皓於這段期間不定時前往探視田母及關懷，並請田母的女兒備妥相關資料，協助向埔里鎮公所及張榮發慈善基金會申請急難紓困救助金；田母及家屬都非常感謝員警熱心協助，地方鄉親也好評不斷。

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