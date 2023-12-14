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社會 社會焦點 保障人權

單親爸撫養重度障礙幼女　禍不單行！低收又車禍3個月沒收入

▲▼單親爸禍不單行！低收養重障女又遭車禍失收入。（圖／竹北市公所提供）

▲竹北市公所提供「竹北市急難救助」與特殊境遇家庭扶助供有需要的民眾申請。（圖／竹北市公所提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導

竹北一名單親爸爸小范(化名)，育有2名女兒，父兼母職努力工作賺錢，但微薄的收入加上小女兒患有多重重度障礙，生活、醫療開銷，艱辛的小范已列低收入戶。禍不單行，日前小范又因一場車禍3個月沒收入，走投無路的他最後找上公所求救。

老天爺似乎忘了眷顧小范，單親扶養2名幼女，平日生活就已經非常艱困，9月間小范騎車上班，竟在途中發生車禍，造成左膝多處韌帶斷裂，醫生叮囑他「三個月內需休養，暫時無法工作。」驟失收入的小范人生只剩黑白。

對生活感到絕望的小范抱著僥倖的心理找到市公所，想問問有沒有什麼協助可以提供，經市公所人員協助調查全戶財稅資料，確實小范的確生活上非常困難，人員幫忙申請「竹北市急難救助申請」，核實資料後迅速發下一次性急難救助補助(3萬元以下)，幫助小范度過眼前難關。

▲▼單親爸禍不單行！低收養重障女又遭車禍失收入。（圖／竹北市公所提供）

▲竹北市公所112年度編列110萬元預算支應，截至今年12月中已受理102件申請，核撥金額118萬元，已超越原編列預算。

竹北市長鄭朝方表示，為扶助支援遭遇重大困難生活陷困境的市民，竹北市公所針對社會福利設立「竹北市急難救助」，提供民眾生活救急，經核定發給急難救助補助，最高3萬元；市公所112年度編列110萬元預算支應，截至今年12月中已受理102件申請，核撥金額甚至超越原編列預算，總計近118萬元。

竹北市急難救助：申請資格為設籍竹北市遭逢困境之市民，申請對象包含：戶內家人死亡無力殮葬、戶內家人遭受意外傷（災）害、疾病等致生活陷於困境，或是負家庭主要生計責任者，罹患重病、失業、失蹤、入營服役、入獄服刑或其他原因，無法工作致生活陷入困境…等。市民遭遇前述生活困境，均可於事發3個月內，備齊相關文件至竹北市公所3樓里幹事申辦。

除了竹北市急難救助外，市公所還代申請由衛福部提供的特殊境遇家庭扶助，凡設籍且居住在新竹縣，符合條件均可向戶籍所在地公所提出相關申請，補助項目包含：緊急生活扶助、子女生活津貼、子女教育補助、傷病醫療補助、兒童托育津貼、法律訴訟補助及創業貸款補助等；欲申請竹北市急難救助或特殊境遇家庭扶助，可洽詢竹北市公所社會課（03）5515919。

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