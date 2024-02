美B-1轟炸機「從本土出動」畫面曝光！　空襲反擊親伊朗民兵

▲ 美軍派B-1槍騎兵實施報復空襲。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美軍駐約旦基地1月底遭親伊朗民兵襲擊,造成3人死亡及逾40人受傷。美軍2日對伊拉克及敘利亞發動報復空襲,使用逾125枚精準導引彈藥打擊85個目標,稍早也公布重型轟炸機B-1槍騎兵(Lancer)從美國本土出動的畫面。

Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Quds Force and affiliated militia groups continue to represent a direct threat to the stability of Iraq, the region, and the safety of Americans. We will continue to take action, do whatever is necessary to protect our people, and… pic.twitter.com/Y53nvRfjjx