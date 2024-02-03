消息人士：烏克蘭已告知白宮　計劃撤換烏軍總司令

▲ 先前就傳出澤倫斯基有意撤換武裝部隊總司令。（圖／路透）

文／中央社

路透社今天引述2名消息人士指出，烏克蘭政府已知會美國白宮，基輔當局計劃開除負責監督烏克蘭抗俄作戰的武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）。

扎盧茲尼與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在許多議題上發生衝突。在傳出撤換扎盧茲尼的消息之前，烏克蘭去年發動的反攻行動未能大量奪回遭俄羅斯占據的領土。

路透社報導，一名親近澤倫斯基辦公室的消息人士表示，兩人對於新一波軍事動員行動爭論不休，澤倫斯基反對扎盧茲尼提出徵召50萬名新兵的建議，認為烏軍已擁有足夠人員，可被更有效率運用。

然而，這名消息人士也說，由於雙方正在討論下一步的方向，解除扎盧茲尼武裝部隊總司令職務的程序目前暫緩，還不清楚過程需要多久時間。

另一名消息人士指出，白宮未對烏克蘭撤換扎盧茲尼的計畫表達立場。

這名要求匿名的人士說，「白宮的回應是，我們不支持也不反對他們（指烏克蘭）的主權決定。」

「白宮表達的是，由烏克蘭對其任命人員做出自己的主權決定。」

親近澤倫斯基辦公室的消息人士透露，美國官員告訴烏克蘭，他們不反對撤換扎盧茲尼，「美國對烏克蘭開除他沒有意見」。

扎盧茲尼以「鋼鐵將軍」聞名，是一名深受歡迎的人物，他被撤換可能會打擊正與俄羅斯抗戰的烏軍士氣。

許多西方及烏克蘭媒體都報導，扎盧茲尼拒絕澤倫斯基要他本週辭職下台的要求。

撤換扎盧茲尼的計畫可能顯示，基輔當局希望採取新的方式繼續抗俄作戰。（譯者：侯姿瑩／核稿：盧映孜）