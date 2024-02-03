桃園112年失蹤人口累計3016人...竟尋獲3172人　蘆竹警曝原因

▲蘆竹警分局曝尋獲失蹤人口比通報失蹤人口多原因。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市112年的失蹤人口發生數累計為3,016人，尋獲人口數累計為3,172人，尋獲率為105%。蘆竹警分局3日表示，數據顯示桃園市的警方非常積極地協助尋找失蹤的親友，除了前一期的失蹤人口外，還有他縣市的人也在桃園尋獲，雖然大多數的人能夠平安回家。但是，仍有一些失蹤人口尚未尋獲，他們的家人可能還在擔心和等待他們的消息。

農曆年即將到來，這是一個團圓和祝福的節日，也是一個回家的好時機。蘆竹警分局呼籲鄉親，如果您有失聯多年的親友，或是自己因為某些原因而離家出走，希望您能夠勇敢地與家人聯絡，或是撥打110報案，讓警方協助您返家。不要讓家人擔心，也不要讓自己孤單，回家過年是一件很美好的事情，也是對自己和家人的關愛。

依據警政署統計桃園地區112年7歲以下的失蹤人口數累計為47人，7至12歲之間的失蹤人口數累計為60人，蘆竹地區112年度65歲以上的失蹤人口數累計為25人，具失智症的失蹤人口數累計為10人。協尋的數字有上升之趨勢，因此提醒大家注意失智老人及小朋友容易都是比較容易走失的族群，需要我們多加注意和照顧。

▲協助失智老人回家。（圖／蘆竹警分局提供）

蘆竹警分局呼籲，家中有失智長者，請向警方申請指紋建檔或在隨身依物繡上姓名及連絡電話，以及申請愛心手練、配戴緊急連絡卡，這些都有助於失智者找回溫暖的家。如果家中有小朋友，請教導他們不要隨便跟陌生人走，也不要離開父母的視線，如果迷路了，要找有制服的人員或是有店面的商家求助，如果發現有走失的老人或小孩，請主動關心他們的狀況，並撥打110報案，讓警方協助他們返家。