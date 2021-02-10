小小派出所蹦出反恐學霸！考取政大國安所＋國境警察特考　密技曝

▲大竹派出所警員黃名疆日前如願考上警察三級特考，成為國境警察。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹警分局大竹派出所警員黃名疆對於國境事務抱有濃厚興趣，經過多年準備，去年底參加警察人員三等特考順利錄取國境警察人員類科，一圓自己成為國境警察願望；蘆竹警分局分局長黃益三表示，黃名疆工作表現認真，除考上警察三等特考外，還同時考上政大國際事務學院國家安全與大陸研究碩士在職專班，勤奮好學精神令人欽佩。

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▲桃園市蘆竹警分局大竹派出所警員黃名疆曾在新加坡擔任輔助警察。（圖／黃名疆提供）

今年30歲的黃明疆曾在新加坡移民局持工作證擔任輔助警察工作，在與移民官、邊境警察共事過程中，燃起對於研究恐佈主義及國土安全議題的熱情與興趣，後來辭去新加坡輔警工作返台準備警察四等特考，未料首次考試卻名落孫山，但並沒有喪氣，認為自己準備不足，重新準備後終於考上，並分發至桃園市蘆竹警分局大竹派出所擔任基層警員。

黃名疆沒有因此自豪，2年多的服勤經歷，讓他更能體驗身為人民保姆的責任，同時也沒忘記自己堅持的目標「國境警察」，他利用勤餘與休假時間Ｋ書，並勤做最近10年的考古題，去年在警察三等特考國境警察類科金榜題名，在警察法規科目25題試題中，僅錯了一題，以優異成績勝出。

本身擁有交大交通運輸管理學博士的分局長黃益三，獲悉黃名疆利用勤餘考上警察三等特考，同時也考上政治大學國際事務學院國家安全與大陸研究碩士在職專班，特別自掏腰包買了紀念品贈送，以勉勵其孜孜不倦、勤奮好學。

▲黃名疆曾在新加坡期間，常與外籍人士交談互動，外語能力強。（圖／黃名疆提供）

黃名疆談及自己準備考試心得，考前三個月開始研讀各科考古題，像是警察法規、憲法等，選擇題比重很重，在這兩科上，他找了過去十年的警察法規選擇題考古題，包括三、四等特考、警佐班、警大二技等，憲法方面則有各級公務人員考試等，盡可能自己溫習並寫過一遍，再檢討錯誤，彌補面對申論題可能的不足，總而言之，多做考古題，訓練自己對選擇題與申論題等試題的熟悉性，在真正考試時就不會緊張，更能從容答題。

黃名疆強調，自己本身對研究「恐佈主義與國土安全」充滿興趣，未來希望能在國境警察中，更深入研究反恐及國安領域，期待能貢獻所長，成為稱職的國境警察。

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