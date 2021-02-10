　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小小派出所蹦出反恐學霸！考取政大國安所＋國境警察特考　密技曝

▲桃園市蘆竹警分局大竹派出所警員黃名疆去年12月如願考上警察三級特考，成為國境警察。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲大竹派出所警員黃名疆日前如願考上警察三級特考，成為國境警察。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹警分局大竹派出所警員黃名疆對於國境事務抱有濃厚興趣，經過多年準備，去年底參加警察人員三等特考順利錄取國境警察人員類科，一圓自己成為國境警察願望；蘆竹警分局分局長黃益三表示，黃名疆工作表現認真，除考上警察三等特考外，還同時考上政大國際事務學院國家安全與大陸研究碩士在職專班，勤奮好學精神令人欽佩。

▲桃園市蘆竹警分局大竹派出所警員黃名疆曾在新加坡擔任輔助警察。（圖／黃名疆提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市蘆竹警分局大竹派出所警員黃名疆曾在新加坡擔任輔助警察。（圖／黃名疆提供）

今年30歲的黃明疆曾在新加坡移民局持工作證擔任輔助警察工作，在與移民官、邊境警察共事過程中，燃起對於研究恐佈主義及國土安全議題的熱情與興趣，後來辭去新加坡輔警工作返台準備警察四等特考，未料首次考試卻名落孫山，但並沒有喪氣，認為自己準備不足，重新準備後終於考上，並分發至桃園市蘆竹警分局大竹派出所擔任基層警員。

黃名疆沒有因此自豪，2年多的服勤經歷，讓他更能體驗身為人民保姆的責任，同時也沒忘記自己堅持的目標「國境警察」，他利用勤餘與休假時間Ｋ書，並勤做最近10年的考古題，去年在警察三等特考國境警察類科金榜題名，在警察法規科目25題試題中，僅錯了一題，以優異成績勝出。

本身擁有交大交通運輸管理學博士的分局長黃益三，獲悉黃名疆利用勤餘考上警察三等特考，同時也考上政治大學國際事務學院國家安全與大陸研究碩士在職專班，特別自掏腰包買了紀念品贈送，以勉勵其孜孜不倦、勤奮好學。

▲桃園市蘆竹警分局大竹派出所警員黃名疆曾在新加坡期間，常與外籍人士交談互動，外語能力佳。（圖／黃名疆提供）

▲黃名疆曾在新加坡期間，常與外籍人士交談互動，外語能力強。（圖／黃名疆提供）

黃名疆談及自己準備考試心得，考前三個月開始研讀各科考古題，像是警察法規、憲法等，選擇題比重很重，在這兩科上，他找了過去十年的警察法規選擇題考古題，包括三、四等特考、警佐班、警大二技等，憲法方面則有各級公務人員考試等，盡可能自己溫習並寫過一遍，再檢討錯誤，彌補面對申論題可能的不足，總而言之，多做考古題，訓練自己對選擇題與申論題等試題的熟悉性，在真正考試時就不會緊張，更能從容答題。

黃名疆強調，自己本身對研究「恐佈主義與國土安全」充滿興趣，未來希望能在國境警察中，更深入研究反恐及國安領域，期待能貢獻所長，成為稱職的國境警察。

►生火了！連我媽都用到發光

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
20多歲妹深夜牽車被咆哮　叔叔救援遭隨機猛刺
她在台積電年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說
刮刮樂秘笈大公開！神人曝中獎率最高是它
遭2男星「輪淫」抓胸強吻！19歲嫩模求救無援　他攜孕妻痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

就在今晚！新聞雲App百萬樂透開獎　台北公車站掃碼也可當富翁

過年想穿新鞋「送來都是左腳」！急換貨再開箱　她哭了網笑噴

農曆年醫院急診塞爆　ICU醫師分析6原因主訴「天邊孝子症候群」

她在「台積電」年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說我在台積電

春節急著寄信有解！　全台過年「有收快捷郵局」名單一覽

ATM被掃光剩空機！她曝「新鈔威力」排隊一整天　網笑：為了紅包

小年夜南門市場湧現人潮　婆媽專攻熟食、點心及丸子攤位

初一起連3天湧出遊人潮！雙鐵「這天」搭車人數恐破80萬

破衣破鞋快扔！過年必丟5樣物品　初一用新碗帶財運

小小派出所蹦出反恐學霸！考取政大國安所＋國境警察特考　密技曝

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

走錯班啦！美洲獅學「社交禮儀」　同學都是狗...下課不忘跟爸塞乃

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

Amber導師首秀全開麥唱跳中文歌　《創造營》三屆再唱主題曲惹回憶殺

疑「不想等太久」加速衝出巷口　高雄73歲嬤慘遭聯結車輾斃

告別單身？DIY女神接吻練習器　克隆粉倒石膏壓出完整人臉模型

就在今晚！新聞雲App百萬樂透開獎　台北公車站掃碼也可當富翁

過年想穿新鞋「送來都是左腳」！急換貨再開箱　她哭了網笑噴

農曆年醫院急診塞爆　ICU醫師分析6原因主訴「天邊孝子症候群」

她在「台積電」年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說我在台積電

春節急著寄信有解！　全台過年「有收快捷郵局」名單一覽

ATM被掃光剩空機！她曝「新鈔威力」排隊一整天　網笑：為了紅包

小年夜南門市場湧現人潮　婆媽專攻熟食、點心及丸子攤位

初一起連3天湧出遊人潮！雙鐵「這天」搭車人數恐破80萬

破衣破鞋快扔！過年必丟5樣物品　初一用新碗帶財運

小小派出所蹦出反恐學霸！考取政大國安所＋國境警察特考　密技曝

《冰原歷險記》藍天工作室宣布倒閉！　《變身特務》成最後告別作

Kobe墜機驟逝滿1年　歐尼爾憶「勸老大傳球」笑中帶淚

我在故我破壞！　《湯姆貓與傑利鼠》真人版開心有喜感

幫你賣靈骨塔！10多人買殯葬產品「慘被榨乾」…集團海撈3千萬GG了

鴻海投資英商GyroGear近4千萬元　協助優化「可穿戴式醫療設備」！

大都會換老闆重整高層　「美國隊長」萊特也離職

過年買個痛快！　銀行「神卡」回饋總整理

松坂大輔左右開弓打T　強化下半身

注意！北市12日至14日「停收垃圾」　春節垃圾收運時間一次看

千萬超跑R8車主找「不想努力」單身小姐姐　IG破萬粉絲追蹤求兜風

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

30公斤「極巨化」龍王鯛被獵殺　蘭嶼鄉民炸鍋

他才講會噴　女子瞬間全身屎黃色

青筋奶女模揭性騷內幕　「色影師」蹲露鳥

小年夜「越晚雨越大」　開工日可能有寒流

「3生肖」春節運勢大逆襲！可買樂透試好運

做了衰整年！農曆新年「8大禁忌」

過年前被詐40萬　台新「戶頭遭挖空」只因1簡訊

AZ疫苗抵台　陳時中：我會下去打

她在「台積電」年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說我在台積電

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

年夜飯最討厭哪道菜？網一面倒點名「它」

一晚連兩震！氣象局：不排除巨型地震在後頭

台男電子煙吸1年　肺炎住院4次

春節連假省道壅塞路段時段大公開

更多熱門

相關新聞

影／攻堅畫面曝！車行「修車也修槍」　特警突襲

影／攻堅畫面曝！車行「修車也修槍」　特警突襲

桃園市蘆竹警分局日前接獲線報，位於新北市新莊區高姓男子非法持有改造手槍與毒品，警方報請新北地檢署指揮偵辦，18日中午會同桃市刑大、保大與新莊警分局等單位分持搜索票，警方查出，高男等人以中古車行作掩護，四周遍布監視器防範警方，警方重裝衝入中古車行，當場起出改造手槍、改造槍枝工具、安毒與吸食器等證物，現場還查出陳姓通緝犯等人，全案偵訊後依違反槍砲彈藥、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

蘆竹分局新警政大樓開工　鄭文燦：後年底竣工

蘆竹分局新警政大樓開工　鄭文燦：後年底竣工

影／閃電9級強陣風突襲　蘆竹警分局大樓鷹架倒塌

影／閃電9級強陣風突襲　蘆竹警分局大樓鷹架倒塌

南崁派出原地重建　鄭文燦：蘆竹警分局2年後啟用

南崁派出原地重建　鄭文燦：蘆竹警分局2年後啟用

突感胸口不適　男子急衝派出所求救

突感胸口不適　男子急衝派出所求救

關鍵字：

蘆竹警分局黃名疆國境警察

讀者迴響

熱門新聞

喬丹妹撿到皮夾　送警所驚見自己手機

口交、吞精會罹癌？性事專家：1情況會感染

路人：這是樹懶嗎？他抱狗超問號

八卦版PO文吸妹妹尿尿處　他反告鄉民

快訊／頑GAME突宣告解散！

希澈重大車禍　始源每天來為他祈禱

口袋「小藍包」噴到爸爸腳下　單純妹傻了

55歲藍心湄家中浴室「倒頭栽」住院　網友祈福：早日康復

獨／5富少性侵女神驚人背景曝　出身貴族學校

23歲OL遭主管性侵慘死！入職新公司才1個月

快刪！Play商店下載破千萬「超夯App」　更新後變惡意軟體

快訊／1年前才辦婚禮！柴智屏女兒離婚：我們都盡力了

30公斤「極巨化」龍王鯛被獵殺　蘭嶼鄉民炸鍋

天母5富少集體性侵女神　賠80萬免關

148cm正妹自爆「曾10劈」！

更多

最夯影音

更多
騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安
女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面