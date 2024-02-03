陸「公募一哥」王亞偉傳失聯1個月　知情人：公司由妻主持

▲王亞偉。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

53歲的大陸私募基金千合資本創始人王亞偉近日傳出被帶走調查，失聯至今已經超過1個月，手機處於無人接聽狀態。目前千合資本由其妻子暫時主持。

據《騰訊新聞》報導，王亞偉在大陸曾有「公募一哥」之稱。消息人士指出，王亞偉至少已失聯1個月以上時間，而目前千合資本也將外部資本清退完畢。

此前，王亞偉去年曾多次陷入「被帶走調查」的傳聞，當時千合資本曾澄清消息不屬實，他本人在公司正常工作。不過，《財新網》拋出報導稱，王亞偉9月前後被正式採取刑事強制措施，案由主要與華夏基金多年前曝出的「老鼠倉」窩案相關，而他奔私後的部分投資也遭翻查。

還有消息稱，王亞偉的案件涉及對曾在金融監管系統工作多年的浙江省原副省長朱從玖的調查。

據中國證券投資基金業協會官網披露，千合資本旗下正在運行的產品共有51個。王亞偉管理的資產在高峰時期，一度達到了300億元（人民幣，下同）的規模，而今年千合資本的最新管理規模重回50億元-100億元區間。

公開資料顯示，王亞偉1993年畢業於北京清華大學，1998年參與籌建華夏基金，並陸續擔任旗下多隻基金的基金經理，因所管理基金業績優秀，他成為中國最受關注的基金經理之一，被市場稱作「公募一哥」。

王亞偉2012年離開華夏基金，創立千合資本，擔任執行董事、總經理，作為第一大股東的王亞偉持有該公司90%股權，後者也一度躋身頂流百億之列。但在2023年，該私募已跌破百億規模，近一年來，其收益為-5.74%。