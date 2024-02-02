陸國安部：新版反間諜法實施後　從未發生「任意拘押外國人」案件

▲北京民眾走在街頭，身後為五星紅旗。（資料圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新版「反間諜法」引發外資擔憂。對此，大陸國安部今（2）早發表中英雙語文章強調，該法案導致「中國營商環境變差」的說法純屬污蔑抹黑，修訂後的《反間諜法》正式施行以來，沒有發生一起所謂「任意拘押外國人」事件。

大陸國安部今早在微信公眾號上發文，題目為「《反間諜法》導致「中國營商環境變差」純屬污蔑抹黑！」。內容指出，修訂後的《反間諜法》對間諜行為進行了清晰明確的界定，目的是防範、制止、懲治間諜行為，不針對在華合法經營、投資、從業的公司、人員及其活動。

文章指控西方間諜的滲透活動越發猖獗，近期就曾披露破獲的美國中央情報局（CIA）、英國秘密情報局（MI6)等間諜案，面對嚴峻的反間諜形勢，中國因時因勢修訂《反間諜法》是完全合情合理、正當正義的，而所謂「干涉合法的商業活動」的謬論完全背離該法的立法本意，更不可能出現在執法過程中。

針對外界「中國營商環境變差」的聲音，大陸國安部認為，是美西方在「築牆設壘」，不斷推進投資限制措施、強化出口管制、濫用制裁工具，大大抬升了對華投資不確定性，為正常經貿往來套上了「枷鎖」。

文章還指出，抱怨「在華盈利越來越少」者，也莫要忽略中國產業競爭力快速提升的現實；質優價廉、技術過硬的中國產品多了，會引發國內外同質企業的良性競爭，一些企業在中國「躺著賺錢」的日子也已一去不復返了。

另外，文章在介紹大陸營商環境發生的重大變化時，提到修訂後的《反間諜法》正式施行以來，沒有發生一起所謂「任意拘押外國人」事件，也沒有一起針對國家安全機關執法行為的行政復議和行政訴訟案件。

文章最後強調，《反間諜法》恰是在華合法營商活動的保護法、促進法，「我們絕不接受惡意污蔑《反間諜法》、抹黑中傷中國營商環境的行徑。」