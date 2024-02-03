中國美國商會報告：50%美企仍視中國為「首要投資目的地」

▲最新報告顯示，50％受訪美企將中國列為全球首選或前三位投資目的地。（資料圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國美國商會1日發布中國商務環境調查報告，當中有50％受訪美企表示，將中國列為全球首選或前三位投資目的地。不過，報告也指出，在華美企也面臨著一系列挑戰，譬如風險管理、政策環境和中美關係的不確定性等。

據《澎湃新聞》報導，中國美國商會是中國大陸政府官方認證、代表美國企業在華的商會，目前為近1000家在華美企提供服務。此次調查於2023年10月至11月進行，共有343家商會中的在華美企對調查做出了回應。

報告顯示，50％受訪美企表示，將中國列為全球首選或前三位投資目的地，近半數受訪企業預計2023年將實現盈利，這兩項數據與2022年相比均上升了5個百分點；約68%的企業預計利潤率將超過全球平均水平或與全球水平持平。

但另一方面，報告也指出，在華美企也面臨著一系列挑戰，比如風險管理、政策環境和中美關係的不確定性等。

中國美國商會主席譚森表示，「儘管近年來雙邊貿易有所擴大，但美國和中國之間的不信任感仍然很高，關係緊張，對準確信息（資訊）的需求從未如此強烈。」

絕大多數受訪企業認為，中美關係是其發展在華業務的關鍵因素，且兩國關係緊張已連續4年成為在華美企在中國開展業務時面臨的最大商業挑戰。

報告顯示，近三分之一的受訪企業認為中美經濟關係的不確定性是他們減少2024年投資計劃的主要原因，特別是在科技和研發領域。

在中美元首會晤的背景下，在華美企對2024年中國商業環境信心較2023年有所提升。有近30%的受訪企業預計，2024年美中關係將有所改善，這一比例較上一年度顯著上升。

同時，相較上一年度，會員企業對未來2年中國各行業營商環境態度更為樂觀。調查顯示，企業對中國市場增長（44%）、盈利潛力（40%）和經濟復蘇（38%）最為樂觀，對成本水平（24%）等問題則相對謹慎。

值得注意的是，47%的在華美企期待美國政府避免使用激烈的言辭，超三成企業認為應優先考慮美中高層會晤，並開展以結果為導向的、常態化的雙邊政府對話框架。

大陸官方在疫後積極吸引外商投資，商務部部長王文濤今年1月介紹，國務院《關於進一步優化外商投資環境 加大吸引外商投資力度的意見》總共有59項政策措施。

王文濤表示，「中國經濟長期向好的基本面沒有改變，特別是中國堅持對外開放的基本國策，始終敞開懷抱，真心歡迎各國企業投資中國。」