台糖豬肉片驗出瘦肉精！　藍委要這兩部會3天內給交代

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台糖豬肉片驗出瘦肉精！　藍委要這兩部會：3天內向全民交代

▲▼ 國產豬肉不得檢出瘦肉精，羅廷瑋要求經濟部及農業部三天內向全民交代。（圖／羅廷瑋提供）

▲國產豬肉不得檢出瘦肉精，羅廷瑋要求經濟部及農業部三天內向全民交代。（圖／羅廷瑋提供）

記者崔至雲／台北報導

國產台糖安心豚梅花肉片檢出瘦肉精西布特羅數值超標，遭台中市政府勒令下架。對此，國民黨新科立委羅廷瑋痛批，國產豬肉不得檢出瘦肉精，為什麼國產台糖豬肉會被驗出來？要求經濟部及農業部三天內向全民交代。

羅廷瑋指出，台中市府1月15日前往國防部福利試驗管理處所屬的台中福利站，進行肉品動物用藥抽驗工作，檢驗出台糖的安心豚梅花肉片含有瘦肉精，遭台中市政府勒令下架開罰。

羅庭瑋表示，國產豬肉不得檢出瘦肉精，為何國產台糖豬肉被驗出？這件事情疑點重重，台糖說自己作為國營事業，絕不採購與使用瘦肉精，推測是委外屠宰商屠宰其他業者豬隻時造成交叉污染。但真的是這樣嗎？

羅廷瑋說，如果是台糖的豬隻，那麼台糖餵食的瘦肉精是從哪裡購買的，買了幾罐、餵食給多少豬隻、流入市面多少量、既存的豬隻有幾頭？如果不是台糖的豬隻，除販售予台糖外，應尚有販售予其他養豬場使用，農業部開始追查源頭了沒？

羅廷瑋也說，如果就台糖所說，自己並未購買與使用瘦肉精，這就表示有其他在台養豬場使用禁用瘦肉精，現在最重要的應該是按圖索驥找出購買該瘦肉精的養豬場，實施有效後續管控，否則國人無法安心食用。並痛批台糖身為經濟部所屬事業機構，竟帶頭違法，要求經濟部及農業部三天內給全民一個交代。

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