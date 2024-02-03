　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／柯文哲深夜還原「珊昌配」破局　喊告民進黨：造謠亂政

▲民眾黨總統候選人柯文哲召開國內外記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲深夜發文還原「珊昌配」破局過程，稱他明確回絕陳永興「我們不會投新潮流」。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

立院龍頭選舉意外掀起綠白大戰，民進黨發言人吳崢1日爆料柯文哲致電綠營醫界大老，盼民進黨投給黃珊珊。對此，柯文哲喊告吳崢及2名記者，並在2日深夜發文強調，是民進黨高層先透過中間人找上門，稱民進黨考慮院長投給黃珊珊，請他聯繫陳永興醫師，他才回電，但陳今天的聲明卻省略前文，讓外界以為是他主動去提條件。

柯文哲在臉書表示，立法院長選舉前，藍、綠許多人居間穿梭，希望爭取民眾黨團支持，他都秉持善意、以禮相待，但後來拜訪實在太多、太擾人，他才拜託國、民兩黨候選人直接到民眾黨團來面對面座談，減少大家困擾。

柯文哲指出，在投票前一天晚上，民進黨高層透過中間人來他辦公室，稱民進黨考慮院長投給黃珊珊，請他聯繫可以代表副總統賴清德的陳永興醫師，隨後中間人就在辦公室打給陳醫師，再把電話轉給他短暫交談。幾個小時後，中間人又多次來電，但他都沒接到，於是對方就傳陳醫師的電話號碼，請他直接回電。

柯文哲強調，他沒有主動致電，但陳永興醫師的聲明稿卻直接說「接到柯文哲電話」，完全沒有提到前面這段過程，讓他不理解，陳永興醫師究竟是不知情，還是選擇直接省略？「使外界以為是柯文哲主動去提交換條件。」

他透露，他1月31日深夜10點緊急召開黨團線上會議，將民進黨傳來的提案「民進黨願意院長票投黃珊珊，但希望民眾黨副院長支持蔡其昌」交由黨團立委討論，最終大家決議「民眾黨仍要自推人選」，因此他將決議回傳給陳醫師。

柯文哲指出，當時回覆給陳醫師的簡訊內容是：「我們不敢去跟民進黨有任何交換條件，所以我們還是會維持原定計畫，我們第一輪就是投黃珊珊，…至於下午的副院長選舉，我們會看院長的選舉再來決定」，同時他也明確表示「我們不會投新潮流（蔡其昌）」。

柯文哲反問，如果「珊昌配」真的是由他提出，他又怎麼可能傳這樣的簡訊給陳醫師？而陳永興醫師也回覆他「我們已盡力了，就交給上帝吧！祈願神能賜福臺灣有一個健康的國會，...」

柯文哲強調，他感謝陳永興醫師及一些民進黨人士奔走，但他完全無法認同放話、扭曲事實的歪風橫行，而這一事件也顯示民進黨在「立法院長」選舉一局「派系鬥爭」，斧鑿斑斑，有人為迴避敗選責任，誤導大眾、甚至侵害他人名譽也在所不惜。

為此，柯文哲表示，他下周將正式採取法律行動，以訟止謗，「我無法容忍民進黨高層長年利用媒體作為政治鬥爭工具，造謠亂政的行為。我不坐視民進黨敗壞社會風氣，才可能正本清源，達成政黨合作、社會和諧的終極目標。」

ET快訊
韓國瑜當選立法院長　柯建銘曝2大感慨：囂張沒落魄久
黃珊珊發文嗆民進黨：沒用的51席
一屍兩命！孕婦催生前夕「口鼻滲血」慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／柯文哲深夜還原「珊昌配」破局　喊告民進黨：造謠亂政

韓國瑜當選立法院長　柯建銘曝2大感慨：囂張沒落魄的久

黃珊珊千字文還原綠白合！嗆民進黨「沒用的51席」：選輸怪對手

綠白院長投誰撕破臉　陳智菡再爆：綠高層轉述餐敘4位醫生建議投黃珊珊

民眾黨爆綠中間人聯繫柯文哲　吳崢：民進黨與黨團皆不知情

喬院長綠白撕破臉　卓榮泰聲明：各種討論都是以游錫堃作為院長進行

綠白「電話門」愈演愈烈 ！　誰主動喬立院龍頭3大爭議一次看

藍綠願拿副院長換？　黃暐瀚點民眾黨2條路：不挺藍綠或一副兩召

誰主動喬？民眾黨曝綠營說客身份　爆卓榮泰等多路人馬也來洽詢合作

陳琬惠「結合黃國昌」續耕耘宜蘭　張其祿歸建中山、賴香伶暫休息

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

韓國瑜上班首日不見人影　理由：安排其他拜訪行程

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

驚悚瞬間曝！老夫妻牽手過馬路　見左轉客運急跑避遭輾…1死1截肢

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

裕隆假球案10球員起訴　柯旻豪狼狽上手銬+腳鐐

名車裝「電動窗簾」遮車牌　紅斑馬國5一路攔截開罰！

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

只要一張紙塞衣服裡！　機車族簡單防風保暖法

快訊／柯文哲深夜還原「珊昌配」破局　喊告民進黨：造謠亂政

韓國瑜當選立法院長　柯建銘曝2大感慨：囂張沒落魄的久

黃珊珊千字文還原綠白合！嗆民進黨「沒用的51席」：選輸怪對手

綠白院長投誰撕破臉　陳智菡再爆：綠高層轉述餐敘4位醫生建議投黃珊珊

民眾黨爆綠中間人聯繫柯文哲　吳崢：民進黨與黨團皆不知情

喬院長綠白撕破臉　卓榮泰聲明：各種討論都是以游錫堃作為院長進行

綠白「電話門」愈演愈烈 ！　誰主動喬立院龍頭3大爭議一次看

藍綠願拿副院長換？　黃暐瀚點民眾黨2條路：不挺藍綠或一副兩召

誰主動喬？民眾黨曝綠營說客身份　爆卓榮泰等多路人馬也來洽詢合作

陳琬惠「結合黃國昌」續耕耘宜蘭　張其祿歸建中山、賴香伶暫休息

「當兵騎車剛好經過松山…」黃萬隆退休回憶緣分：一開始還兼球員

老闆上班突發「烏魚子禮盒」！菜鳥拿到嗨翻　聽老鳥一句話臉垮了

不要再幫老公買「花內褲」　醫師警告：太花容易有害健康

媽媽免費幫顧孩！外出用餐老公出1千「我們一向AA」　她秒心寒

快訊／參演300部港劇！「外國人專業戶」河國榮燒炭身亡　享年58歲

王鈞：我兒子王鼎霖人緣好像比我還要好　《還錢》特映35藝人力挺

快訊／律師團滅！偵查內容「回報詐團」串證　北院深夜收押3律師

「英倫情人」卡倫史考特高雄簽唱會塞爆！　最年輕只有3個月大

快訊／柯文哲深夜還原「珊昌配」破局　喊告民進黨：造謠亂政

導演雲翔邀37位演員齊聚鹿特丹影展！　夜店DJ廣播「歡迎台灣」

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

政治熱門新聞

韓國瑜當選　柯建銘：囂張沒落魄久

黃珊珊還原綠白合！嗆民進黨沒用的51席

柯文哲還原「珊昌配」破局　喊告民進黨造謠

民眾黨爆綠中間人聯繫柯文哲　吳崢：民進黨與黨團皆不知情

綠白為院長投誰撕破臉　陳智菡再爆：餐敘4位醫生建議投黃珊珊

民眾黨曝綠營說客身份　爆卓榮泰等多路人馬也來洽詢合作

藍綠願拿副院長換？　黃暐瀚點民眾黨2條路：不挺藍綠或一副兩召

喬院長綠白撕破臉　卓榮泰聲明：各種討論都是以游錫堃作為院長進行

快訊／柯文哲主動問「黃蔡配」　賴清德反提「游黃配」綠白沒共識破局

民眾黨稱柯文哲「善意回電」被曲解　「主動提黃蔡配」說法子虛烏有

綠白「電話門」愈演愈烈 ！　誰主動喬立院龍頭3大爭議一次看

直擊／韓國瑜上班首日不見人影！　沒進立法院原因曝光

韓國瑜當選院長好感度暴增！　TPOC揭網路聲量：正面聲量達40％

韓國瑜當選立法院長　最美前獅子會會長批荒謬

更多熱門

相關新聞

黃珊珊還原綠白合！嗆民進黨沒用的51席

黃珊珊還原綠白合！嗆民進黨沒用的51席

民眾黨主席柯文哲被爆遊說綠白合，掀起了大量討論。對此，民眾黨立院黨團副總召黃珊珊2日在臉書上回應，還原了民眾黨與民進黨溝通的狀況，同時痛罵「這場戰役中，民進黨是沒有用的51席」。

綠白為院長投誰撕破臉　陳智菡再爆：餐敘4位醫生建議投黃珊珊

綠白為院長投誰撕破臉　陳智菡再爆：餐敘4位醫生建議投黃珊珊

民眾黨爆綠中間人聯繫柯文哲　吳崢：民進黨與黨團皆不知情

民眾黨爆綠中間人聯繫柯文哲　吳崢：民進黨與黨團皆不知情

喬院長綠白撕破臉　卓榮泰聲明：各種討論都是以游錫堃作為院長進行

喬院長綠白撕破臉　卓榮泰聲明：各種討論都是以游錫堃作為院長進行

藍綠願拿副院長換？　黃暐瀚點民眾黨2條路：不挺藍綠或一副兩召

藍綠願拿副院長換？　黃暐瀚點民眾黨2條路：不挺藍綠或一副兩召

關鍵字：

柯文哲珊昌配民進黨

讀者迴響

熱門新聞

男女「活春宮」！激戰聲響徹全區

童星王欣逸殺人　最高檢列10大重刑外逃要犯

涉洩偵查秘密給詐團　北院收押3律師

春節冷到初三！冷氣團急凍「跌破10度時間曝」　全台甩雨4天　

新竹傳一屍兩命　孕婦催生前夕口鼻滲血亡

20歲男欠債遭人暴打　被丟包醫院亡

命理老師預言「游錫堃，勝」　翻車後回應了

韓國瑜當選　柯建銘：囂張沒落魄久

黃珊珊還原綠白合！嗆民進黨沒用的51席

獨／裕隆打假球吹哨者曝　吳季穎劈腿惹怒女友釀團滅

HOOK驚喜同框《單身地獄3》慧善！

／新北1民宅起火　獨居男無呼吸心跳

最新10大外逃要犯曝　追捕殯葬大亨朱國榮

高雄男開車疑闖紅燈！24歲女騎士不治

他DIY「瘋狂入珠51顆」！連繞5圈硬塞　人妻痛到崩潰

更多

最夯影音

更多
年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月
超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

韓國瑜上班首日不見人影　理由：安排其他拜訪行程

韓國瑜上班首日不見人影　理由：安排其他拜訪行程

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

驚悚瞬間曝！老夫妻牽手過馬路　見左轉客運急跑避遭輾…1死1截肢

驚悚瞬間曝！老夫妻牽手過馬路　見左轉客運急跑避遭輾…1死1截肢

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面