快訊／柯文哲深夜還原「珊昌配」破局　喊告民進黨：造謠亂政

▲柯文哲深夜發文還原「珊昌配」破局過程，稱他明確回絕陳永興「我們不會投新潮流」。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

立院龍頭選舉意外掀起綠白大戰，民進黨發言人吳崢1日爆料柯文哲致電綠營醫界大老，盼民進黨投給黃珊珊。對此，柯文哲喊告吳崢及2名記者，並在2日深夜發文強調，是民進黨高層先透過中間人找上門，稱民進黨考慮院長投給黃珊珊，請他聯繫陳永興醫師，他才回電，但陳今天的聲明卻省略前文，讓外界以為是他主動去提條件。

柯文哲在臉書表示，立法院長選舉前，藍、綠許多人居間穿梭，希望爭取民眾黨團支持，他都秉持善意、以禮相待，但後來拜訪實在太多、太擾人，他才拜託國、民兩黨候選人直接到民眾黨團來面對面座談，減少大家困擾。

柯文哲指出，在投票前一天晚上，民進黨高層透過中間人來他辦公室，稱民進黨考慮院長投給黃珊珊，請他聯繫可以代表副總統賴清德的陳永興醫師，隨後中間人就在辦公室打給陳醫師，再把電話轉給他短暫交談。幾個小時後，中間人又多次來電，但他都沒接到，於是對方就傳陳醫師的電話號碼，請他直接回電。

柯文哲強調，他沒有主動致電，但陳永興醫師的聲明稿卻直接說「接到柯文哲電話」，完全沒有提到前面這段過程，讓他不理解，陳永興醫師究竟是不知情，還是選擇直接省略？「使外界以為是柯文哲主動去提交換條件。」

他透露，他1月31日深夜10點緊急召開黨團線上會議，將民進黨傳來的提案「民進黨願意院長票投黃珊珊，但希望民眾黨副院長支持蔡其昌」交由黨團立委討論，最終大家決議「民眾黨仍要自推人選」，因此他將決議回傳給陳醫師。

柯文哲指出，當時回覆給陳醫師的簡訊內容是：「我們不敢去跟民進黨有任何交換條件，所以我們還是會維持原定計畫，我們第一輪就是投黃珊珊，…至於下午的副院長選舉，我們會看院長的選舉再來決定」，同時他也明確表示「我們不會投新潮流（蔡其昌）」。

柯文哲反問，如果「珊昌配」真的是由他提出，他又怎麼可能傳這樣的簡訊給陳醫師？而陳永興醫師也回覆他「我們已盡力了，就交給上帝吧！祈願神能賜福臺灣有一個健康的國會，...」

柯文哲強調，他感謝陳永興醫師及一些民進黨人士奔走，但他完全無法認同放話、扭曲事實的歪風橫行，而這一事件也顯示民進黨在「立法院長」選舉一局「派系鬥爭」，斧鑿斑斑，有人為迴避敗選責任，誤導大眾、甚至侵害他人名譽也在所不惜。

為此，柯文哲表示，他下周將正式採取法律行動，以訟止謗，「我無法容忍民進黨高層長年利用媒體作為政治鬥爭工具，造謠亂政的行為。我不坐視民進黨敗壞社會風氣，才可能正本清源，達成政黨合作、社會和諧的終極目標。」