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人夫示愛小三「我是妳後半輩子的光」　激戰15次遭妻告討百萬

記者黃翊婷／台北報導

吳姓人夫被妻子指控外遇程姓女子，兩人不僅互傳「我是妳後半輩子的光」、「老公」等曖昧訊息，還在對話過程中討論如何到旅館碰面、發生過15次性行為等事情。吳妻憤而對丈夫、程女提告求償100萬元，台北地院法官審理後認為兩人確實有「超友誼」的關係，最終裁定他們應連帶賠償18萬元較為適當。

▲▼床上。（圖／CFP）

▲吳男被控外遇，且與外遇對象發生過15次性行為。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

吳妻在判決書中主張，丈夫自2023年6月起與程女透過LINE傳送曖昧訊息，包含「我是妳後半輩子的光」、「我對妳不離不棄」等等，程女也回覆「我可以毫不猶豫跟你結婚」、「老公」、「知道你結婚，雖然很難過但又能怎樣」。

更讓吳妻無法接受的是，丈夫竟然和程女在對話中討論如何前往旅館碰面，甚至提及過去曾發生15次性行為等事，種種行為嚴重侵害她的配偶權，因而決定對兩人提告求償100萬元。

吳男和程女挨告之後並未出庭，僅以書狀答辯否認吳妻的指控，並主張吳妻求償金額過高。

但台北地院法官認為，吳男與妻子對質時，坦承與他人發展婚外情，而且在證據對話訊息中，他與程女也的確討論到結婚、旅館以及性行為等事，綜合所有證據，足以認定他與程女確實有共同侵害吳妻配偶權的行為，且均屬於故意行為，最終判兩人應連帶賠償18萬元較為適當。

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