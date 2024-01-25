人妻抓包財產上億夫偷吃　小三一張「愛你」紙條成鐵證

記者黃翊婷／台北報導

擁有超過1億元財產的洪姓人夫外遇吳姓女子，還被妻子看到寫有「愛你的老婆」便條紙等鐵證，結果不僅破壞了夫妻倆的關係，自己和吳女也雙雙挨告。台北地院法官審理後，判洪男、吳女應連帶賠償洪妻60萬元。

▲洪男承認在婚姻關係存續期間，曾與吳女交往。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

洪妻在判決書中主張，和洪男結婚至今大約9年，某一天她在丈夫的錢包內發現吳女的身分證，還有一張貼在飯店房卡紙套上的便條紙，上面寫著「老公，錢先放包包，不然急用還要去找領錢的地方很麻煩！愛你的老婆」，這才發現丈夫外遇。

洪妻指控，丈夫在2022年6月11日協議時坦承發生婚外情，長輩要求切斷與吳女之間的聯繫，丈夫卻拒絕了，她不滿自己辛苦照顧家庭，丈夫卻帶著吳女四處遊玩、買房贈送，讓她情何以堪，憤而決定對兩人提告求償100萬元。

對此，洪男辯稱，妻子懷疑他有婚外情，竟夥同岳母、電信業者在他的車上裝設GPS定位系統，無故竊錄車輛的位置、移動方向，甚至還以婚外情為由，開價5000萬元當作離婚條件，他不同意，只好搬離住處，夫妻倆已經分居超過1年。至於吳女是否知道洪男已婚，洪男表示，吳女並不知情。

然而，台北地院法官檢視洪男與吳女的慶生合照，女方手捧玫瑰、男方上身赤裸貼近，舉止十分親密，其他照片中兩人甚至還曾一起躺在床上，再加上洪妻發現的便條紙留言內容，可知兩人關係確實不一般。

法官認為，洪男與吳女坦承在2020年11月至2022年6月間曾是男女朋友關係，而且現有證據並無法證明吳女不知道洪男已婚，考量到洪男名下財產總額超過1億元，吳女名下也有數筆不動產，最終判兩人應連帶賠償洪妻60萬元較為適當，全案仍可上訴。