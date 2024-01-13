美女醫外遇「年收上億董」：有個角度難以言語　用做的告訴妳

記者郭玗潔、黃翊婷／台北報導

北部一名女醫師2012年時外遇已婚男同事，還生下一對雙胞胎，沒想到2023年間又遭某董娘提告，指控她與年收數億元公司的董事長發生婚外情，雙方因為小孩是同學而結識，交往之後不僅互傳裸露胸部的照片，還會傳訊息討論性愛細節。台北地院法官審理後，判女醫師應賠償董娘60萬元。

▲女醫師曾被抓包外遇同事，事隔多年又被發現偷吃年收數億元公司的董事長。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

該名女醫師長相出眾，2012年間在醫院就職時，曾與一名已婚男同事發生婚外情，還生下一對雙胞胎，被同事的妻子抓包提告之後，雙方因達成和解撤告，沒想到2023年間她又因為涉入他人婚姻挨告。

董娘在判決書中主張，她和丈夫已經結婚10年，丈夫與女醫師因為孩子們是同學而認識，沒想到兩人卻發展出婚外情，女醫師不僅傳送裸露胸部的照片給丈夫，兩人還會互傳包含「我們不就是外遇跟偷情嗎」、「昨晚真的好爽」等露骨訊息，大聊性愛話題，讓她無法接受，憤而決定對女醫師提告求償80萬元。

對此，女醫師辯稱，她和人夫只是朋友，聊天內容也都是在開玩笑，從未真的發生超友誼的行為；況且退一步來說，就算兩人真的有交往，也是人夫主動追求，應由人夫負起全部賠償責任，而且人夫已經和妻子達成和解，承諾會負擔全部家庭生活費及子女扶養費，清償金額超過80萬元，相當於把她的連帶債務也清償完畢。

不過，法官檢視女醫師和人夫的聊天紀錄，發現兩人曾互傳「我們不就是外遇跟偷情嗎」、「我們現在是什麼狀態，戀人」、「我不是一般人啊，一般人可能就甘願做你的情婦了」等訊息，人夫還提到「昨晚真的好爽，有個角度，很難用言語說，禮拜五用做的，再告訴妳」，女醫師則回答「那個，你昨天怎麼沒告訴我」，兩人大聊性愛細節，並不像是在開玩笑，甚至還會傳送依偎、接吻等貼圖，可見關係十分親密。

法官認定女醫師與人夫有男女交往關係，雖然人夫有簽切結書，但切結書上並沒有妻子的簽名，難認夫妻倆確實已達成和解；考量到女醫師年收入大約443萬餘元，最終判她應賠董娘60萬元，全案仍可上訴。