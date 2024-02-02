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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠白院長投誰撕破臉　陳智菡再爆：綠高層轉述餐敘4位醫生建議投黃珊珊

記者陳家祥／台北報導

新國會立法院長最終由國民黨的韓國瑜、江啟臣拿下，但民眾黨、民進黨兩方卻為了投票前「誰打電話喬綠白合」爭執不休。對此，柯文哲辦公室發言人陳智菡2日晚間說，除了這2位中間人外，4位醫生當天的餐敘還有沒有第5人？哪位高層傳話給游院長，說「是4位醫生建議投給黃珊珊」？這些事情，發言人一定先弄清楚，再來說明，才不會愈描愈黑，到時候這番發言被定調成「吳崢發言人個人意見」，就不好了。

▲▼針對柯文哲昨日於公辦政見發表會上發言內容遭剪輯後播出，台灣民眾黨不分區立委提名人陳智菡出面呼籲媒體不應受政治干擾。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲辦公室發言人陳智菡。（圖／記者李毓康攝）

陳智菡、民眾黨秘書長周榆修2日下午召開記者會，說明「喬院長」一事的原委。陳說，1月31日當天傍晚到柯主席辦公室的中間人是廖紫岑女士、林煜喆先生，都表明是代表民進黨高層，他們有同步跟民進黨確認過，確定來者身份後也確定溝通內容。溝通時，就是由中間人打了電話給陳永興醫師，柯確實有跟陳對話，不是沒頭沒尾突然打給陳醫師。

媒體提問，有報導指出，有雙方都信賴的中間人遞橄欖枝，包括前主席卓榮泰向黃珊珊聯繫？周榆修證實就是卓，也透露有2個以上不同路的人馬來溝通，「來的都是希望合作」。

陳智菡晚間再表示，吳崢發言人昨天發文很豪邁，一口咬定是「柯文哲主動打給民進黨高層，且副院長願意無條件支持民進黨推出的人選」。

陳智菡表示，剛剛吳崢澄清了，卻講的不乾不脆，支支吾吾的說，「民進黨已經『理解』有一些友人在中間穿梭的部分」，懇請吳發言人發言要有重點，重點應該是「民進黨高層透過中間人來溝通，柯文哲主席是被動回應」，這句漏了。

第二，陳智菡表示，吳崢把兩位中間人定調為「個人意見」，不知道是代表誰發言？正如吳崢後半段所說，當中有很多細節他並不清楚，他「現在才理解」。

陳智菡說，看完吳發言人的回應，我相信還是有很多細節他搞不清楚。例如：4位醫生的餐敘還有沒有第5人？除了這2位中間人，是哪位民進黨高層傳話給游院長，說「4位醫生建議投給黃珊珊」？陳永興醫生下午在公開信中說，「他有把過程回報給賴清德副總統」，請問吳發言人這個叫做民間友人自主穿梭、個人意見嗎？

陳智菡和表示，以上種種，誠懇提醒發言人一定先弄清楚再來說明，才不會愈描愈黑，到時候這番發言被定調成「吳崢個人意見」，就不好了。

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