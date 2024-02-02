台南30警夜間掃蕩不法！小姐辣腿排排站　男抽毒菸想落跑被逮

▲台南市第二分局1日執行專案勤務，臨檢轄區內大型酒店、KTV等場所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、郭玗潔／台南報導

台南市第二分局於1日夜間警力總動員，展開今年加強重要節日等專案勤務，在夜間21時起動員30名警力針對轄區大型酒店、KTV、電子遊戲場、酒吧等處所及重要路段實施臨檢、路檢勤務，當晚就查扣三級毒品近600公克、緝獲通緝逃犯2人、逾期停留外籍人士1名。

台南市第二分局動員30名警力，針對轄區大型酒店等場所及重要路段實施臨檢、路檢，其中中正所員警於21時30分執行巡邏當中，在華平路段發現1輛自小客車行經路檢點前，竟急踩煞車停留觀望，且欲轉向規避路檢點。經員警上前查看，發現這名24歲的駕駛莊男還抽著香菸，且散出毒品異味，馬上將他攔下檢查。

據查，莊男剛跟朋友從酒店歡聚完準備駕車返家，抽著毒菸卻碰上路檢，正思考如何應付時，遭員警從後出現攔下，莊男一臉緊張的將香菸丟棄，遭員警撿起並詳細盤檢，莊男只好乖乖配合，從汽車置物箱內拿出一大袋毒品。

▲莊姓男子（右）乖乖從後車廂交出595公克的毒品。（圖／記者林東良翻攝）

經員警分類清點，共有毒品咖啡包90包(重449公克)及愷他命32包(重88公克)、三級毒品藥丸21包(重58公克)，數量重達595公克。後續將莊男逮捕並實施毒品及尿液檢驗，結果均呈現陽性反應，全案調查後將其依違反毒品危害防制條例調查送辦，並將持續溯源深查毒品來源。