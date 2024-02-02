音樂創作鬼才黃明志　新賀歲喜歌「龍的傳人」MV場景都在台南取景

▲馬來西亞音樂創作鬼才黃明志，最新賀歲喜歌「龍的傳人」MV場景，全程在台南白河台灣萬里長城及古鎮拍攝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

馬來西亞音樂創作鬼才黃明志，再度驚艷登場！他的最新賀歲喜歌「龍的傳人」MV場景，全程在台南白河台灣萬里長城及古鎮拍攝，MＶ氣勢磅礡，洋溢喜氣，讓觀眾大開眼界！





「龍的傳人」MV裡黃明志牽著馬匹走在城牆上，客棧裡刺客圍繞，紅色布幔前大唱「龍的傳人」，還有片尾大跳賀歲舞街景，戲劇感十足。

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知名的大馬鬼才黃明志創作力驚人，迎接龍年推出每年必備的生肖慶賀歌，今年以「龍的傳人」為發想，找來歌手「小熊為你」一起對唱。

其中「小熊為你」的聲音，竟然跟中國國家主席習近平相似度高達99％，在MV中全程配戴馬賽克面具，讓粉絲好奇這位神秘歌手到底是誰？

歌曲中加入時事梗，2023年中國熱門的話題全被黃明志寫進歌詞、拍成MV橋段中，像是假唱、娘泡、乳滑、愛騙人、洞態清零等，每個道具更充滿巧思，「華偽寶劍」、「抖音真莖」，連「科目三」也登場！

台灣萬里長城城主林務局長表示，這全是2024年1月2日由黃明志本人、劇組和一群專業演員共50多人從中午到深夜，在白河萬里長城辛苦拍攝的成果。影片中白河萬里長城的台灣古鎮、龍門客棧、開封府及長城風光等都入鏡，園方還特別租借馬匹供劇組拍攝使用。如今園區還保留MV中，龍門客棧2樓垂掛的紅布幔和擺設場景，提供遊客拍照留念，喜氣洋洋！

「戲劇元素等你發現！」林城主說，白河台灣萬里長城美風，不只受到黃明志MV劇組青睞，同時也曾是戲劇《牛車來去》、《戲說台灣》等名劇取景地，歡迎其他劇組前來勘景洽談合作事宜，這裡不只有壯闊美景，還有滿滿的歷史！

「不必花大錢出國，也能在台灣暢遊萬里長城！」林城主表示，新完工的3D地面彩繪，以及農曆年前陸續添加的新主題牆面，期待讓遊客帶來全新感受。

景點還增加多款漢服，遊客可以體驗扮演皇親貴族，走進這座古鎮發現開封府、龍門客棧、江山樓等精彩景點，連世界八大奇觀的山海關、美人關、英雄關、兵馬俑都齊聚一堂，絕對是民眾新春賀歲的打卡勝地！

台灣萬里長城位於台南市白河區六溪里21之1號，查詢網址：https://greatwall.okgo.tw/。