枋寮警春安工作期間走入市場　與民眾面對面宣導打詐+交安

▲枋寮警宣導團隊春安工作期間走入市場宣導打詐及六通安全 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



農曆春節即將到來，枋寮警分局為降低交通事故發生率及遏止詐騙事件發生，分局長林俊雄及副分局長呂志傑率領宣導團隊走入當地市場與鄉親零距離互動，加深民眾識詐及交安觀念。

枋察分局宣導團及志工中隊今(2)日來到枋寮鄉北勢寮菜市場及水底寮菜市場進行掃街宣導活動，由林分局長帶隊輔以大聲公廣播方式加深鄉親交安及反詐觀念，並手持宣導看板向民眾一一解說，沿途發送交安宣導品(螢光燈)關心高龄者「行的安全」，提醒長輩在路口停等紅燈時應退至適當位置切勿太靠近馬路、如何避免進入大型車視野死角範圍、出門可多穿戴亮色衣物使自己容易被看見等安全觀念。

分局長並並指先前詐騙手法為解除分期付款、假網拍、假檢彆等詐騙方式；近期又以假投資為最常見詐騙手法，許多被害人因識詐觀念不足誤信「投資高報酬」、「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術，並聽從詐騙集團指示匯款，遇行員詢問匯款用途時卻以「裝潢用、借親友」等事由匯款，導致行員難以發現為詐騙案件，錯失攔阻最後一道防線，



林分局長提醒民眾，當前交安重點工作為「行人安全」，駕駛於路口看到「停」標誌或標線、閃光紅燈請停車確認橫向無來車或行人再通過、車輛慢看停行人停看聽、行人穿越路口應走行人穿越道，以保護自身安全；另也特別呼籲近期詐騙手法不斷變化，一旦接到疑似詐騙電話，請撥打 165或110專線由警方處理，以確保財產安全。